Χανιά: Δεκαοκτώ χρόνια κάθειρξη και 10.000 ευρώ επιβλήθηκαν στον οδηγό της Porsche για το δυστύχημα με τον νεκρό 22χρονο

Ένοχος σύμφωνα με το κατηγορητήριο κρίθηκε, από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Χανίων, ο 45χρονος οδηγός της Porsche για το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη λεωφόρο Σούδας στα Χανιά, τον Ιανουάριο του 2025, όπου έχασε τη ζωή του ένας 22χρονος.

Το δικαστήριο επέβαλε στον 45χρονο οδηγό της Porsche συνολική ποινή κάθειρξης 18 ετών για τις κατηγορίες που του αποδόθηκαν, καθώς και την χρηματική ποινή 10.000 ευρώ για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ καθ’ υποτροπή. Υπενθυμίζεται ότι ο 45χρονος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και λίγο πριν το τροχαίο δυστύχημα, κατά το οποίο πέρασε σε αντίθετο ρεύμα με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το αυτοκίνητο του άτυχου 22χρονου Παναγιώτη, είχε βρεθεί θετικός σε αλκοτέστ.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, η υπεράσπιση ζήτησε την αναγνώριση του ελαφρυντικού της ειλικρινούς μεταμέλειας, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι, εάν η Τροχαία είχε ενεργήσει όπως όφειλε, ο κατηγορούμενος δεν θα είχε βρεθεί στη θέση του κατηγορουμένου. Το δικαστήριο, ωστόσο, απέρριψε το αίτημα αναγνώρισης ελαφρυντικών. Επίσης απέρριψε το αίτημα της υπεράσπισης για αναστολή της ποινής μέχρι το Εφετείο, όπως και το αίτημα για κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση.

Νωρίτερα, την ενοχή του κατηγορούμενου για όλες τις κατηγορίες είχε προτείνει η εισαγγελέας έδρας.

Στην πρόταση της τόνισε πως ο κατηγορούμενος λάμβανε αντιψυχωσικό φάρμακο, η χρήση του οποίου δεν επιτρέπει την οδήγηση, και ότι πήρε με τη βία τα κλειδιά του αυτοκινήτου του από το φίλο του και επέμενε να οδηγήσει. Υπογράμμισε πως ο 45χρονος είχε μια σταθερά παραβατική συμπεριφορά και ότι μετά το ατύχημα δεν δίστασε να κατονομάσει το φίλο του ως οδηγό και όχι το εαυτό του.

Μίλησε για τραγικά επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά του κατηγορούμενου και τόνισε πως η έρευνα έδειξε πως η Porsche βρέθηκε εντός του ρεύματος του Suzuki του 22χρονου θύματος, “που σημαίνει ότι ακόμα και αν είχε τα φώτα ρυθμισμένα πάνω του κανονικού δεν συνδέεται με το αποτέλεσμα”.

Ζήτησε συγγνώμη και έριξε τις ευθύνες στην Αστυνομία που δεν τον συνέλαβε

Κατά την απολογία του, ο 45χρονος αναφέρθηκε στο τι έκανε με την παρέα του εκείνο το βράδυ, στον έλεγχο της Τροχαίας, παραδέχθηκε ότι οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, όπως και ότι του υποδείχθηκε να μην οδηγήσει, αλλά εκείνος πήρε το αυτοκίνητό του αντί να το οδηγήσει ο φίλος του, γιατί δεν του είχε εμπιστοσύνη να οδηγήσει, παρά το ότι ο ίδιος ήταν, όπως είπε, πιωμένος!

Σημείωσε πως η στιγμή της σύγκρουσης είναι ένα κενό για εκείνον και ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια για την καταστροφή που προκάλεσε, αναφέροντας πως δεν πρόκειται να ξαναπιάσει τιμόνι.

Ο 45χρονος κάθισε στο εδώλιο με τις εξής κατηγορίες:

Επικίνδυνη οδήγηση λόγω κατανάλωσης οινοπνεύματος και λόγω οδήγησης οχήματος εντός κατοικημένης περιοχής µε ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά τουλάχιστο 40χλµ/ ώρα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο άλλου.

Οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος καθ’ υποτροπή.

Οδήγηση υπό την επίδραση φαρμάκων που σύμφωνα µε τις οδηγίες τους ενδέχεται να επηρεάζουν την ικανότητα οδήγησης.

Οδήγηση άνευ ικανότητας οδήγησης.

Σε κλίμα απέραντης θλίψης, φίλοι και συγγενείς είχαν πει πριν 1 χρόνο το τελευταίο αντίο στον 22χρονο Παναγιώτη που σκοτώθηκε στο τροχαίο δυστύχημα στα Χανιά.