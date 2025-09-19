Χανιά: Εφιάλτης για μια γυναίκα οδηγό ταξί – Την λήστεψε και την άφησε δεμένη σε ερημική τοποθεσία

Στιγμές τρόμου έζησε μια γυναίκα οδηγός ταξί κατά την διάρκεια μιας κούρσας στα Χανιά το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης (17.09.2025).

Η οδηγός ταξί βρισκόταν στην πιάτσα στην περιοχή του ΚΤΕΛ στα Χανιά όταν άρχισε η περιπέτειά της. Στις 2 περίπου το μεσημέρι ένας αλλοδαπός άνδρας μπαίνει στο ταξί και της ζητά να τον μεταφέρει τις Βρύσες Αποκορώνου, όπως αναφέρει το cretapost.gr.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής όμως της ζήτησε να κάνει μία στάση σε ερημική τοποθεσία και τότε έβγαλε μαχαίρι και άρχισε να την απειλεί. Της ζήτησε τα χρήματα που είχε και στη συνέχεια την έβγαλε από τη θέση του οδηγού και την οδήγησε στο πίσω κάθισμα όπου και την έδεσε.

Μετά ο ίδιος πήρε το ταξί και το οδήγησε στη συνοικία του Κουμπέ όπου και άφησε το ταξί και έφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η οδηγός κατάφερε, μετά από ώρα, να βγεί από το ταξί και κάλεσε βοήθεια. Άμεσα οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και αφού συνέλεξαν τα στοιχεία ξεκίνησαν τις έρευνες για τον εντοπισμό και την σύλληψή του.

Το θύμα κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία, ενώ πήγε στο νοσοκομείο, προληπτικά και πλέον βρίσκεται στο σπίτι της, σε κατάσταση σοκ.

Ο πρόεδρος του Σωματείου Ταξί του νομού Χανίων, Ηλίας Καραπατάκης, σε δηλώσεις του στο cretapost καταδίκασε το γεγονός και εύχεται την άμεση σύλληψη του δράστη.

«Εμείς, το σύνολο των ταξί αλλά και εγώ προσωπικά, καταδικάζουμε αυτό το άνανδρο γεγονός. Ευχή όλων είναι να βρεθεί ο ένοχος και να τιμωρηθεί. Εμείς δηλώνουμε παρόντες και θα είμαστε δίπλα στη συνάδελφό μας σε ότι χρειαστεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.