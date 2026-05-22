Χανιά: Σε αυτό το σημείο βρέθηκε η σορός του άτυχου Αλέξη Τσικόπουλου

Δύσκολα μπορεί να κατανοήσει κανείς πως ο άτυχος γιατρός που είχε εξαφανιστεί εδώ και μήνες από το Αποκόρωνα Χανίων, βρέθηκε μόλις λίγα μέτρα μακριά από το σημείο που είχε βρεθεί και το αυτοκίνητό του.

Σύμφωνα με το creta24.gr, το σημείο που βρέθηκε η σορός του γιατρού, Αλέξη Τσικόπουλου είναι εξαιρετικά δύσβατο και μέσα σε πυκνή βλάστηση. Έτσι, παρά τις έρευνες και το γεγονός ότι η σορός του γιατρού απείχε μόλις 1,5 χλμ μακριά από το αυτοκίνητό του κανείς δεν μπορούσε να το εντοπίσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται πως ο αγνοούμενος – για περισσότερο από πέντε μήνες – γιατρός βρέθηκε νεκρός την Πέμπτη (21.5.26) από έναν κτηνοτρόφο που εντόπισε τη σορό και κάλεσε τις αρχές. Δεν άργησε να διαπιστωθεί ότι επρόκειτο για τον 33χρονο Αλέξη, λόγω του χαρακτηριστικού μπλε φούτερ που φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Το creta24 δημοσίευσε φωτογραφίες από το σημείο που εντοπίστηκε η σορός του άτυχου γιατρού. Όπως φαίνεται πρόκειται για ένα σημείο με πυκνή βλάστηση, σε μια δύσκολα προσβάσιμη περιοχή. Πλέον αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να πέσει φως στα αίτια θανάτου του 33χρονου γιατρού.

Μάλιστα, ο πατέρας του άτυχου γιατρού μιλώντας στο newsit.gr σημείωσε πως: «Είναι περίεργο που βρέθηκε η σορός του παιδιού μας σε περιοχή που είχαν ψάξει».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για τις συνθήκες των ερευνών και το δύσβατο σημείο όπου εντοπίστηκε ο άτυχος άνδρας, μίλησε στο creta24 ο πρόεδρος της Ομάδας Εθελοντών Εκτάκτων Αναγκών Καντάνου, κ. Καπαρουδάκης, εκφράζοντας αρχικά τα θερμά συλλυπητήρια της ομάδας προς την οικογένεια του εκλιπόντος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η σορός του Αλέξη Τσικόπουλου εντοπίστηκε μόλις 100 μέτρα από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, ενώ το αυτοκίνητό του είχε βρεθεί περίπου 1,5 χιλιόμετρο μακριά σε ευθεία γραμμή. Ωστόσο, όπως εξήγησε, η πρόσβαση στο συγκεκριμένο σημείο είναι εξαιρετικά δύσκολη έως και αδύνατη από ορισμένες κατευθύνσεις. Η σορός του βρέθηκε στην περιοχή ”Ριζίτικο”, ανάμεσα στα χωριά Φρες και Τζιτζιφές.

Μάλιστα, ο κ. Καπαρουδάκης σημείωσε πως ο άτυχος άνδρας πιθανότατα πέρασε μέσα από το χωριό και κινήθηκε προς το σημείο όπου τελικά εντοπίστηκε, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να περιπλανήθηκε ενδεχομένως λίγες ημέρες στην περιοχή, ακόμη και προς τα Λευκά Όρη, καθώς το σημείο βρίσκεται στις πρόποδες του βουνού.

Εξήγησε επίσης ότι στην περιοχή υπάρχουν αρκετές εκκλησίες, γεγονός που ίσως προκάλεσε σύγχυση στον Αλέξη Τσικόπουλο κατά την προσπάθειά του να επιστρέψει στο όχημά του, το οποίο είχε αφήσει κοντά σε εκκλησάκι: «Ίσως να είδε κάποια εκκλησία και να νόμιζε πως βρίσκεται κοντά στο αυτοκίνητό του. Είναι ένα ενδεχόμενο που εξετάζουμε».