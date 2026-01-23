Χάνια: Εργαζόμενος χτυπήθηκε από κεραυνό στην Παλαιόχωρα – Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα το μεσημέρι (23/1/2026) στην περιοχή της Παλαιόχωρας στα Χανιά, αφού εξαιτίας της κακοκαιρίας ένας άνδρας χτυπήθηκε από κεραυνό, ενώ εργαζόταν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, ο άνδρας 40 περίπου ετών εργάζεται ως χειριστής πρέσας σε εργοτάξιο στα Χανιά και ενώ βρισκόταν εντός του οχήματος, ένας κεραυνός έπεσε και τον χτύπησε.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Καντάνου κι από εκεί, ασθενοφόρο από τον σταθμό ΕΚΑΒ στο Κολυμπάρι, τον παρέλαβε προκειμένου να τον μεταφέρει στο Νοσοκομείο Χανίων.

Ο άνδρας, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία του.