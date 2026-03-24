Χανιά: Φωτιά σε υποσταθμό της ΔΕΗ και διακοπές ρεύματος

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική υπηρεσία στα Χανιά το απόγευμα της Τρίτης (24.03.2026) για φωτιά στον υποσταθμό της ΔΕΗ, στην περιοχή Ξυλοκαμάρα.

Στον υποσταθμό της ΔΕΗ έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής από τα Χανιά, ώστε να θέσουν υπό έλεγχο την κατάσταση με τη φωτιά.

Η φωτιά, δημιούργησε προβλήματα στο δίκτυο παροχής ρεύματος, με περιοχές να αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Συγκεκριμένα, διακοπή ρεύματος σημειώθηκε σε περιοχές των Λενταριανών και της Χαλέπας.

Τα συνεργεία της ΔΕΗ εργάζονται ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα όσο το δυνατόν ταχύτερα, ενώ στις περιοχές όπου σημειώθηκε διακοπή, αναμένεται η ανατροφοδότηση των γραμμών ρεύματος από άλλη παροχή του ΔΕΔΔΗΕ.