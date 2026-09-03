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Σοκαριστική τροπή στην υπόθεση εξαφάνισης της 15χρονης – Κατήγγειλε αρπαγή και ομαδικό βιασμό, 2 συλλήψεις

Η ανήλικη βρέθηκε στο σπίτι 31χρονου ο οποίος συνελήφθη για την υπόθεση - Εντός του βρέθηκαν τα ρούχα της 15χρονης αλλά και τα εσώρουχά της
Περιπολικό
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
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Την αρπαγή της και τον ομαδικό βιασμό της από δύο άνδρες, κατήγγειλε η 15χρονη που εξαφανίστηκε από πόλη της Αιτωλοακαρνανίας και βρέθηκε την Τετάρτη (02.09.2026) μετά από μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ. Οι αρχές έχουν συλλάβει ήδη 2 άτομα και εξετάζουν προσεκτικά όλα τα στοιχεία που βρέθηκαν στο σπίτι όπου εντοπίστηκε, με σκοπό να «δέσουν» την υπόθεση εξαφάνισης και να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Η 15χρονη εξαφανίστηκε την Τρίτη (01/09/26), με αποτέλεσμα οι γονείς της να απευθυνθούν στην αστυνομία για τον εντοπισμό της. Το Χαμόγελο του Παιδιού έβγαλε άμεσα ανακοίνωση για την εξαφάνισή της και λίγες ώρες αργότερα βρέθηκε σε σπίτι 31χρονου στην ίδια περιοχή.

Το agriniopress.gr μεταδίδει πως εντός του σπιτιού βρέθηκαν ρούχα και εσώρουχα του κοριτσιού, με τις αρχές να προχωρούν στην σύλληψη τόσο του 31χρονου όσο και ενός 32χρονου καθώς η ανήλικη τους κατήγγειλε για αρπαγή και ομαδικό βιασμό.

Σε βάρος και των δύο ανδρών έχει σχηματιστεί δικογραφία για αρπαγή και βιασμό ανηλίκου ενώ έχουν παραγγελθεί ιατρικοδικαστική και τοξικολογικές εξετάσεις.

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