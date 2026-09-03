Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Τρία αυτοκίνητα τυλίχτηκαν στις φλόγες στην Πυλαία – Πυκνοί καπνοί σκέπασαν τον ουρανό

Από το περιστατικό δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός και συνεχίζονται οι έρευνες για να βρεθούν τα ακριβή αίτια της φωτιάς
φωτια θεσσαλονίκη
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί (3/9/2026) σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα σε υπαίθριο χώρο μπροστά από σπίτια, στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με πέντε πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς που είχε τυλίξει στις φλόγες τα αυτοκίνητα στη Θεσσαλονίκη.

Όπως φαίνεται και στα βίντεο η φωτιά είχε πάρει μεγάλες διατάσεις και πυκνός καπνός σκέπασε το ουρανό. Επικράτησε ανησυχία καθώς τα αυτοκίνητα ήταν παρκαρισμένα μπροστά σε σπίτια όμως η άμεση παρέμβαση της πυροσβεστικής ήταν καθοριστική.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε από ένα όχημα και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε δύο ακόμη, προκαλώντας υλικές ζημιές και στα τρία.

Από το περιστατικό δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός. Τα ακριβή αίτια της φωτιάς ερευνά το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
363
215
184
126
103
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Στην τελική ευθεία ο διάλογος για το νέο Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο
«Ανοίγουμε τον διάλογο με θάρρος. Ξεκινάει η δημόσια διαβούλευση τέλος Σεπτεμβρίου, μέσα από μία πλατφόρμα που έχουμε ήδη οργανώσει, με ερωτήσεις που απευθύνονται σε παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς», είπε αρχικά η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη
Λύκειο, Πανελλαδικές
Αναπάντητο το ερώτημα ποιος σκότωσε το βρέφος στην Κυψέλη - DNA για την πατρότητα των παιδιών
Οι τρεις κατηγορούμενοι θα βρεθούν και πάλι ενώπιον του ανακριτή - Το βασικό ερώτημα στο οποίο καλούνται να δώσουν απάντηση είναι ποιος, γιατί και κάτω από ποιες συνθήκες σκότωσε το βρέφος
Το ζευγάρι που διέμενε στο διαμέρισμα στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε το δολοφονημένο βρέφος
Newsit logo
Newsit logo