Στην τελική ευθεία ο διάλογος για το νέο Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο

Ανοίγει τις επόμενες ημέρες ο διάλογος για το Εθνικό Απολυτήριο και το νέο Λύκειο στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων στη Βουλή.

Μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται να τεθεί σε διαβούλευση με τα κόμματα και τους φορείς η Ενδιάμεση Έκθεση της Επιτροπής Διαλόγου για το Νέο Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο, ενώ μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου θα έχει τεθεί σε εφαρμογή και η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα, στην οποία θα μπορούν να συμμετέχουν οι πολίτες για να καταθέσουν τη γνώμη και τις απόψεις τους.

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«Ανοίγουμε τον διάλογο με θάρρος. Ξεκινάει η δημόσια διαβούλευση τέλος Σεπτεμβρίου, μέσα από μία πλατφόρμα που έχουμε ήδη οργανώσει, με ερωτήσεις που απευθύνονται σε παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς, θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε αυτό το διάλογο με ερωτήματα τα οποία αφορούν και τις εμπειρίες τις οποίες μπορεί να ζήσαμε αλλά και αυτά τα οποία θέλουν τα παιδιά μας να συνεισφέρουν ως προς αυτό το οποίο βιώνουν. Θέλω ειλικρινά να ζητήσω τη συμμετοχή σας για να μπορέσουμε να έχουμε μια πολύ καλή παρακαταθήκη απόψεων και συμβουλών για το πώς μπορούμε να πορευθούμε», είπε αρχικά η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη.

Η υπουργός Παιδείας τόνισε, επίσης ότι ο διάλογος δεν ξεκίνησε εκ του μηδενός, αλλά χτίζοντας πάνω σε ό,τι έχει λειτουργήσει μέχρι σήμερα «το σημερινό σύστημα μας προσέφερε κάτι πολύτιμο. Την αξιοπιστία. Και αυτή αποτελεί θεμέλιο για το επόμενο βήμα», είπε και πρόσθεσε: «Δεν συζητούμε, απλώς, για ένα διαφορετικό τρόπο αξιολόγησης. Συζητούμε για το πώς μπορούμε να δώσουμε σε κάθε παιδί ένα καλύτερο λύκειο. Το Εθνικό Απολυτήριο δεν είναι αυτοσκοπός, είναι ένα εργαλείο για ένα καλύτερο σχολείο. Ο στόχος είναι ένα λύκειο που αναγνωρίζει τη συνολική προσπάθεια του μαθητή, επιβραβεύει τη συνέπεια και δίνει περισσότερες ευκαιρίες.

Ένα σχολείο που διατηρεί όσα έχουν αποδείξει την αξία τους: Την αξιοπιστία, την αντικειμενικότητα, τη διαφάνεια. Και ταυτόχρονα επενδύει σε όσα χρειάζονται οι νέοι άνθρωποι για το αύριο: την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία, την υπευθυνότητα, την πραγματική μάθηση.Δεν αμφισβητούμε την αξία των εξετάσεων. Λέμε, όμως, ότι δεν μπορούν να αποτελούν την μοναδική ιστορία ενός παιδιού. Μια δύσκολη μέρα δεν μπορεί να ακυρώνει χρόνια προσπάθειας».

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου και Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Μιχάλης Σφακιανάκης, ανέφερε ότι η Ενδιάμεση Έκθεση, που περιλαμβάνει τις προτάσεις των μελών τις Επιτροπής, θα τεθεί σε διαβούλευση με τα κόμματα και τους εκπαιδευτικούς φορείς μέσα στην επόμενη εβδομάδα. «Αυτή τη στιγμή, έχουμε παραδώσει την Ενδιάμεση Έκθεση του Διαλόγου και θεωρώ ότι την επόμενη εβδομάδα μπορούμε να ξεκινήσουμε με τα κόμματα και τους φορείς τον διάλογο. Εκεί θα τεθούν οι ανοικτές επιλογές πολιτικής, όπου κάθε κόμμα θα πάρει θέση και θα έχουμε τον απαιτούμενο διάλογο για το πώς θα προχωρήσει η Παιδεία μας» υπογράμμισε.