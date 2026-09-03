Μπουρίνι «σάρωσε» τη Θεσσαλονίκη – Δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους μέσα σε λίγη ώρα

Ξαφνικό μπουρίνι το βράδυ της Τετάρτης (02.09.2026) στη Θεσσαλονίκη, μετέτρεψε δρόμους σε χειμάρρους στο κέντρο της πόλης. Η κακοκαιρία ξεκίνησε περίπου στις 21:30 με 22:00 και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα επεκτάθηκε σε μεγάλο μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος, από τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό έως την Καλαμαριά.

Η κακοκαιρία προκαλώντας έντονα προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων και πλημμυρικά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της Θεσσαλονίκης.

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Η έντονη βροχόπτωση, σε συνδυασμό με τους ισχυρούς κεραυνούς και τη μεγάλη συσσώρευση υδάτων, δημιούργησε σοβαρά προβλήματα στους δρόμους. Σε αρκετά σημεία, το οδόστρωμα μετατράπηκε σε ποτάμι, δυσχεραίνοντας σημαντικά την κίνηση των οχημάτων.

Ιδιαίτερα προβλήματα καταγράφηκαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου η αυξημένη κίνηση, σε συνδυασμό με τα νερά στους δρόμους, προκάλεσε σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία.

Το έντονο φαινόμενο εκδηλώθηκε παρά τη σχετική μετεωρολογική προειδοποίηση, η οποία είχε εκδοθεί αργά το απόγευμα, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για την εκδήλωση ισχυρών βροχών και καταιγίδων στην περιοχή.

Μάλιστα διεκόπη η συναυλία της Κατερίνας Λιόλου στο θέατρο Γης.