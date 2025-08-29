Ελλάδα

Χανιά: Γυναίκα έκανε ηλιοθεραπεία σε προστατευμένο χώρο όπου γεννούν θαλάσσιες χελώνες

Η γυναίκα έχει ξαπλώσει αν γύρω της υπάρχουν πάσαλοι περίφραξης για τις θαλάσσιες χελώνες
Η γυναίκα μέσα στις φωλιές των θαλασσίων χελωνών
Η γυναίκα μέσα στις φωλιές των θαλασσίων χελωνών

Αλγεινή εντύπωση προκαλεί το περιστατικό που σημειώθηκε στο Κολυμπάρι Χανίων και συγκεκριμένα στην παραλία των Ραπανιαστών.

Μια γυναίκα αντί να πάει στην παραλία εντοπίστηκε να κάνει ηλιοθεραπεία μέσα στον περιφραγμένο χώρο που προορίζεται για να γεννούν οι θαλάσσιες χελώνες.

Η γυναίκα απολαμβάνει τον ήλιο αμέρημνη, χωρίς να δείχνει να αντιλαμβάνεται που ακριβώς βρίσκεται. Έχει μάλιστα ξαπλώσει αν γύρω της υπάρχουν πάσαλοι περίφραξης σύμφωνα με το Flashnews.gr.

Το περιστατικό προκάλεσε εκνευρισμό σε αρκετούς παρευρισκόμενους, που ανησύχησαν για την πιθανή βλάβη στις φωλιές.

Η γυναίκα αμέρημνη κάνει ηλιοθεραπεία
Η γυναίκα αμέρημνη κάνει ηλιοθεραπεία

Κανείς δεν ξέρει αν  γυναίκα αγνόησε σκόπιμα τις σημάνσεις ή αν το έκανε από καθαρή άγνοια.

