Marfin: Στην ανακρίτρια η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον φονικό εμπρησμό του 2010

Ενώπιον της ανακρίτριας βρίσκεται η 46χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση της Marfin, η οποία έφτασε στην Ελλάδα από τη Βρετανία και σήμερα (11.8.26) απολογείται για την κατηγορία που αφορά στην εμπλοκή της στη φονική εμπρηστική επίθεση της 5ης Μαΐου 2010.

Η 46χρονη αρνείται κατηγορηματικά ότι είχε οποιονδήποτε ρόλο στη φονική επίθεση κατά του κτιρίου της οδού Σταδίου, όπου έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι της Marfin, μεταξύ των οποίων και μία έγκυος γυναίκα.

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Σύμφωνα με την υπεράσπισή της, η ίδια υποστηρίζει ότι συμμετείχε στο συλλαλητήριο εκείνης της ημέρας, αλλά δεν έχει καμία σχέση με την επίθεση στην τράπεζα και δεν βρισκόταν κοντά στην τράπεζα τη στιγμή της επίθεσης.

Η γυναίκα, η οποία κατοικεί μόνιμα στη Βρετανία, έφτασε στην Αθήνα το βράδυ της Πέμπτης και οδηγήθηκε στις ελληνικές Αρχές. Στη συνέχεια έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα, Τρίτη 11 Αυγούστου.

Τι υποστηρίζει η 46χρονη

Κεντρικό σημείο της υπερασπιστικής γραμμής είναι η αμφισβήτηση της ταυτοποίησης της 46χρονης με γυναίκα που εμφανίζεται στο οπτικό υλικό από τα γεγονότα της Marfin.

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Ο συνήγορός της, Κώστας Παπαδάκης, υποστήριξε ότι «δεν διαπιστώνεται ταυτοποίηση της κατηγορούμενης με το πρόσωπο που εικονίζεται στις φωτογραφίες της Marfin, αλλά ούτε καν ικανοποιητική προσομοίωση».

Παράλληλα, η υπεράσπιση επικαλείται προηγούμενο έλεγχο της 46χρονης από τις διωκτικές Αρχές, ο οποίος, σύμφωνα με τον συνήγορό της, είχε γίνει το 2022 με τα ίδια στοιχεία και είχε καταλήξει στο αρχείο με εισαγγελική διάταξη.

Ο κ. Παπαδάκης αμφισβητεί επίσης τη σημασία του ανώνυμου email που, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, περιλαμβάνεται στα στοιχεία της υπόθεσης. Όπως αναφέρει, πρόκειται για «οιονεί απαλλακτικό δεδικασμένο που δεν επιτρέπεται να ανατραπεί χωρίς ισχυρά νέα στοιχεία. Τέτοιο στοιχείο δεν είναι το αόριστο ανώνυμο mail που εμφανίζει η ΕΛΑΣ».

Σε ανάρτησή του, ο συνήγορος ανέφερε επίσης ότι «και παράνομη λοιπόν η δίωξη και πλήρης η έλλειψη ενδείξεων».

Η κατηγορία για τον ρόλο της

Σύμφωνα με την κατηγορία, η 46χρονη φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο στην ομάδα των ατόμων που πυρπόλησαν το κτίριο της Marfin, κατά τη διάρκεια του μεγάλου συλλαλητηρίου της 5ης Μαΐου 2010.

Η υπόθεση αφορά την εμπρηστική επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών εργαζομένων της τράπεζας, μεταξύ των οποίων η έγκυος Αγγελική Παπαθανασοπούλου.

Η 46χρονη, μητέρα ενός ανήλικου κοριτσιού και σε διάσταση με τον σύζυγό της, έχει δηλώσει εξαρχής ότι είναι διαθέσιμη στις Αρχές και δεν εναντιώθηκε στην έκδοσή της από τη Βρετανία.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της, ανακρίτρια και εισαγγελέας θα αξιολογήσουν τους ισχυρισμούς της, τα στοιχεία της δικογραφίας και τα δεδομένα που αφορούν την ίδια, προκειμένου να αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική της μεταχείριση και εάν συντρέχει λόγος προσωρινής κράτησης.

Ο συνήγορός της έχει ήδη εκφράσει την αντίθεσή του στο ενδεχόμενο προφυλάκισής της, υποστηρίζοντας ότι «η πεπατημένη της άδικης προφυλάκισης θα καταστρέψει ανεπανόρθωτα τη ζωή της ίδιας και της 5χρονης κόρης της».

Δύο 42χρονοι στη φυλακή για την υπόθεση

Για τη φονική εμπρηστική επίθεση κατηγορούνται επίσης δύο άνδρες, ηλικίας 42 ετών, οι οποίοι μετά τις απολογίες τους οδηγήθηκαν στη φυλακή, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού κατά συρροή. Παρόμοιες κατηγορίες αντιμετωπίζει και η 46χρονη.