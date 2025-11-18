Χανιά: Καρέ – καρέ η απόπειρα διάρρηξης σε επιχείρηση με ιατρικό εξοπλισμό

Φορώντας κουκούλες και με λοστό στα χέρια αποπειράθηκαν να διαρρήξουν κατάστημα με ιατρικό εξοπλισμό, δύο άνδρες στα Χανιά.

Ήταν περίπου στις 3 και 20 τα ξημερώματα της 16ης Νοεμβρίου στην οδό Αναγνώστου Γογονή στα Χανιά, όταν οι δράστες έκαναν την εμφάνισή τους έξω από το κατάστημα, όπως φαίνεται από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσίευσε την Τρίτη (18.11.2025) το zarpanews.gr, οι άγνωστοι κινούνταν για αρκετή ώρα γύρω από τον στόχο τους και έλεγχαν την περιοχή, προκειμένου να βρουν τον κατάλληλο χρόνο για να μπορέσουν να δράσουν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από τους περαστικούς.

Ωστόσο, έγιναν αντιληπτοί από κάποιον που εκείνη την ώρα βρέθηκε μπροστά από το σημείο και ειδοποίησε το «100».

Έτσι, οι νεαροί τράπηκαν σε φυγή, προς την οδό Αναπαύσεως, με την αστυνομία να διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό τους, αξιοποιώντας το οπτικό υλικό.