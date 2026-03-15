Χανιά: Ξεσπά ο αδερφός ενός εκ των κατηγορουμένων για τον βιασμό 17χρονης – «Είναι ψέματα, ήταν με τη θέλησή της»

Σε σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία στα Χανιά και ολόκληρη η Κρήτη μετά την καταγγελία της 17χρονης ότι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού από 5 άτομα, ανάμεσά τους και ανήλικοι, σε δωμάτιο ξενοδοχείου.

Όλα συνέβησαν τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης (12.03.2026), όταν το 17χρονο θύμα μαζί με συνομήλικη φίλη της βγήκαν βόλτα από δομή φιλοξενίας θηλέων όπου διαμένουν στα Χανιά. Τα κορίτσια υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες βρέθηκαν σε τουριστικό κατάλυμα μαζί με παρέα 7 αγοριών και στη συνέχεια σε σπίτι όπου, όπως κατήγγειλε η 17χρονη, έπεσε θύμα βιασμού από τουλάχιστον 5 ανήλικους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αρχές προχώρησαν σε 10 συλλήψεις, οι 7 αφορούν τους ανήλικους με τους οποίους βρέθηκαν οι δύο ανήλικες, ενώ συνελήφθησαν και 3 μητέρες των αγοριών οι οποίες κατηγορούνται για παραμέληση ανηλίκου. Οι επτά κατηγορούνται για: βιασμό, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, γενετήσια πράξη χωρίς συναίνεση και κατοχή πορνογραφικού υλικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι κατηγορούμενοι αρνούνται ότι βίασαν την ανήλικη, αναφέροντας ότι η ίδια συνευρέθηκε μαζί τους με την συγκατάθεσή της.

Μιλώντας στην εκπομπή Live News, ο αδερφός ενός εκ των συλληφθέντων ανέφερε: «Ο αδερφός μου δεν έχει καμία σχέση με αυτά, είχε φύγει εκείνη την ώρα. Όλη η παρέα το λέει ότι δεν έχει σχέση ο αδερφός μου. Και βέβαια είναι ψέματα γιατί το ήθελε! Ήταν με τη θέλησή της. Ήταν μαζί και είχαν κανονίσει (ομαδική συνεύρεση). Το ξενοδοχείο κλείστηκε στο όνομα της κοπέλας που βιάσανε, υποτίθεται. Κι από τη στιγμή που ήταν στο ξενοδοχείο εγώ έχω μια ερώτηση: Πώς γίνεται να μην την άκουσε ούτε ένας να φωνάζει βοήθεια; Ο αδερφός μου πήγε 2 λεπτά και έφυγε».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια ο αδερφός του κατηγορούμενου δήλωσε: «Μάλλον ήθελε να βγάλει χρήματα και έχει και ψυχολογικά προβλήματα απ’ ό,τι έχω ακούσει, Είχε κάνει μήνυση και στον πατριό της. Ότι τη βίασε, υποτίθεται. Τώρα δίνουν κατάθεση και περιμένουμε να μας απαντήσουν. Έχουμε και μια μαρτυρία που ήταν εκεί, εκείνη τη στιγμή και υπάρχουν και βίντεο από ότι έχω καταλάβει. Και να μην δεχόταν να την τραβάνε, δεν έχει σημασία αυτό, δεν την βιάσανε, αυτό έχει σημασία! Δεν την βίασε ο αδερφός μου. Ο αδερφός μου δεν κολλάει πουθενά σ’ αυτό.

Είναι δύο ανήλικοι μέσα. Η μάνα ενός παιδιού είναι μέσα, έχει πρόβλημα με την καρδιά της και την κρατάνε μέσα για τα χαρτιά. Αυτά είναι ξεφτιλίκια που κάνουνε, δηλαδή αλήθεια! Άμα πάθει κάτι η γυναίκα, τι θα γίνει δηλαδή; Ποιος θα μπλέξει σε αυτό; Η γυναίκα έχει 2 – 3 παιδιά».

Και ο πατέρας του ενός κατηγορούμενου ανέφερε με τη σειρά του στις Εξελίξεις Τώρα: «Ο γιος μου δεν έχει αγγίξει τίποτα και επειδή ήταν παρέα και γνωστοί τους έχουν συλλάβει όλους. Υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν αγγίξει καμία. Είχαν νοικιάσει οι συγκεκριμένες που μαζεύτηκαν, ένα σπίτι και τους κάλεσαν να πιούν ένα καφέ».

Σύμφωνα με τον επίτιμο πρόεδρο ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, Γιώργο Καλλιακμάνη, κάποιος εκ των κατηγορουμένων βιντεοσκοπούσε τις πράξεις εντός του ξενοδοχείου. Σύμφωνα με τον ίδιο, η 17χρονη υπέβαλε μήνυση για ομαδικό βιασμό, ωστόσο στην καταγγελία της υποστήριξε ότι η φίλη της, η 16χρονη είχε δώσει ραντεβού για να συνευρεθεί με έναν εκ των κατηγορουμένων. Εκεί η 17χρονη είπε ότι της επιτέθηκαν τουλάχιστον 5 άτομα. Παράλληλα, όπως ανέφερε στις αρχές, η 16χρονη φίλη είχε κάνει χρήση ναρκωτικών με αποτέλεσμα να ασκηθεί σε βάρος της δίωξη για χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Οι 5 από τους συλληφθέντες κατηγορούνται για ομαδικό βιασμό, ανάμεσά τους ένας 17χρονος που φέρεται να βιντεοσκοπούσε με τις αρχές να βρίσκουν κάποια στοιχεία στο κινητό του τηλέφωνο, ενώ ο ένας 21χρονος συνελήφθη για ασελγείς πράξεις. Ο Γιώργος Καλλιακμάνης τόνισε ότι αν ισχύουν τα όσα κατήγγειλε η 17χρονη, πρόκειται για μια πολύ σοβαρή υπόθεση ομαδικού βιασμού στην οποία εμπλέκονται ενήλικοι και ανήλικοι.

Οι συλληφθέντες: