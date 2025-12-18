Χανιά: Με το Silver Alert συνεργάζονταν ο ερευνητής που συνελήφθη – «Έλεγαν πως είναι αξιόλογος», λέει ο πατέρας του γιατρού

Oύτε ιερό ούτε όσιο δεν είχε ο ιδιωτικός ερευνητής που θέλησε να εκμεταλλευτεί τον πόνο της οικογένειας του γιατρού που εξαφανίστηκε την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου από την περιοχή του λιμανιού της Σούδας στα Χανιά. O 54χρονος υποστήριξε ότι μέσω «κβαντικής τεχνολογίας» και χρήσης δορυφόρων θα δώσει τέλος στο θρίλερ εξαφάνισης του 33χρονου και έτσι κατάφερε να τους πείσει, «πατώντας» στην ανάγκη τους.

Ο αυτοαποκαλούμενος επικεφαλής του Ινστιτούτου επιστημονικής έρευνας Ζυρίχης, προσήχθη από την αστυνομία για να δώσει εξηγήσεις σχετικά με την εμπλοκή του στις έρευνες για την εξαφάνιση του γιατρού. Ο ίδιος έλεγε τις προηγούμενες μέρες πως είχε καταφέρει να εντοπίσει τα ίχνη του αγνοούμενου γιατρού στην πόλη των Χανίων αλλά διαπιστώθηκε πως οι ισχυρισμοί του ήταν ψεύτικοι. Πλέον κατηγορείται για απάτη και την Παρασκευή (19.12.2025) αναμένεται να βρεθεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ερευνητής αρχικά ζήτησε 5.000 ευρώ αλλά δεν περιορίστηκε εκεί καθώς στη συνέχεια τους ζήτησε και άλλα.

Ο πατέρας του 33χρονου γιατρού μιλάει στο newsit.gr και περιγράφει πως έγινε αυτή η επικοινωνία με τον ερευνητή.

«Δεν με ενδιαφέρει ο ερευνητής, με ενδιαφέρει μόνο το παιδί μου. Τον συγκεκριμένο άνθρωπο μου τον σύστησε μια συνάδελφος από την ιατρική σχολή λέγοντας μου ότι είναι αξιόλογος. Μίλησα με την γυναίκα μου που είναι στην Κρήτη και πήγε να τον βρει να μας βοηθήσει» αναφέρει ο πατέρας του Αλέξη Τσικόπουλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ώρες αγωνίας της οικογένειας και η οικονομική τους κατάσταση φαίνεται να ήταν μια καλή ευκαιρία για τον ερευνητή, προκειμένου να βγάλει χρήματα.

«Ο ερευνητής μας ζήτησε ως προκαταβολή το ποσό των 5.000 ευρώ και μας είπε ότι θα χρειαστούν και άλλα καθώς θα παρουσιάζονταν έξοδα. Χάρη στην άμεση επέμβαση της αστυνομίας δεν του τα δώσαμε. Δεν με ενδιαφέρουν τα χρήματα, το παιδί μου με ενδιαφέρει», συνεχίζει ο πατέρας του 33χρονου γιατρού.

Ο ερευνητής είχε φροντίσει να δημιουργήσει ένα προφίλ σοβαρού επαγγελματία και είχε συνάψει και συνεργασίες και με ΜΚΟ αλλά και με το Silver Alert. Μάλιστα, ο ίδιος αυτοαποκαλούνταν ως επικεφαλής του Ινστιτούτου επιστημονικής έρευνας Ζυρίχης σε διάφορους κλάδους. Ανάμεσα σε αυτά ήταν και το πεδίο της έρευνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες είχε και κανονικά κάρτες και διατηρεί ιστοσελίδα παρουσιάζοντας τα προσόντα του.