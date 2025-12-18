Χανιά: Πώς ο καθηγητής με την κβαντική μηχανή έπεισε την οικογένεια του εξαφανισμένου γιατρού – Ανοίγει ο κύκλος των ερευνών

Στο αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων αναμένεται να οδηγηθεί την Παρασκευή (19.12.2025) ο 54χρονος καθηγητής -γνωστός για την κβαντική μηχανή του- ο οποίος κατάφερε να πείσει την οικογένεια του 33χρονου γιατρού που αναζητείται πως μπορεί να βοηθήσει στις έρευνες για την εξαφάνισή του.

Ο 54χρονος κατηγορείται για απάτη σε βάρος της οικογένειας καθώς τους έπεισε πως μέσω της εφεύρεσης που κάνει χρήση κβαντικής τεχνολογίας και δορυφόρων, θα μπορούσε να βρει το στίγμα του 33χρονου Αλέξη Τσικόπουλου του οποίου η εξαφάνιση δηλώθηκε πριν από 11 ημέρες στα Χανιά.

Για αυτήν την έρευνα ο καθηγητής θα έπαιρνε 5.000 ευρώ. Η οικογένεια, σε κατάσταση απελπισίας, δέχθηκε να προχωρήσει με την συγκεκριμένη τεχνική και έτσι ο 54χρονος ξεκίνησε τις απαραίτητες διαδικασίες.

Οι τρίχες και οι φρούδες ελπίδες

Με σκοπό να βρει τα ίχνη του 33χρονου, ο καθηγητής χρησιμοποίησε δείγμα DNA από τις τρίχες του 33χρονου με αποτέλεσμα οι έρευνες να φτάσουν σε συγκεκριμένο σημείο μέσα στην πόλη των Χανίων, δεκάδες χιλιόμετρα μακριά από εκεί που βρέθηκε το αυτοκίνητο του Αλέξη Τσικόπουλου.

Αν και η περιοχή «χτενίστηκε» δεν βρέθηκε κανένα ίχνος του γιατρού.

Η ΕΛΑΣ αναφέρει στην ανακοίνωσή της πως ο καθηγητής φέρεται πως δεν διέθετε καν εξειδικευμένο εξοπλισμό.

Η υπόθεση των Χανίων δημιούργησε υποψίες στις αρχές για το ότι μπορεί ο 54χρονος να εμπλέκεται και σε άλλες υπόθεσης εξαφανίσεων ώστε να εξαπατά τις οικογένειες, «πατώντας» τους στην ανάγκη.

Σύμφωνα με τις αρχές, υπάρχει ίδιος τρόπος δράσης για υπηρεσίες που προσέφερε με αμοιβή, ώστε να εντοπίσει και πάλι ανθρώπους που αναζητούνταν.

Ανοίγει ο «κύκλος» των ερευνών για τον 33χρονο

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται κυρίως το χωριό Φρες Αποκορώνου στα Χανιά όπου βρέθηκε το αυτοκίνητο του 33χρονου. Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κανένα στοιχείο.

Κλιμάκιο της ΕΜΑΚ, πυροσβέστες, αστυνομικοί, εκπαιδευμένος σκύλος και drones σαρώνουν την περιοχή για να βρουν τα ίχνη του.

Νέες πληροφορίες ωστόσο, τις οποίες ελέγχουν με προσοχή οι αστυνομικοί, αναφέρουν πως έχουν δει τον αγνοούμενο γιατρό σε διαφορετικές περιοχές, δυτικά της πόλης των Χανίων, τις προηγούμενες ημέρες, με περιγραφές που συμπίπτουν με τα χαρακτηριστικά του.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί έχουν ανοίξει τον κύκλο ερευνών και εκτός του Δήμου Αποκορώνου, προς τις περιοχές της Αγίας Μαρίνας και του Πλατανιά, όπου υπήρξαν αναφορές ότι είχε περάσει και πεζός.

Η οικογένεια απευθύνει σπαρακτική έκκληση σε όποιον έχει δει ή γνωρίζει κάτι περισσότερο για την τύχη του παιδιού τους, να επικοινωνήσει με την Αστυνομία.