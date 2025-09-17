Χανιά: Νέα ένταση ανάμεσα σε μετανάστες στην Αγυιά – Βραδυφλεγής βόμβα ο χώρος

Η κατάσταση στο εκθεσιακό κέντρο της Αγυιάς στα Χανιά όπου φιλοξενούνται εκατοντάδες μετανάστες μυρίζει μπαρούτι σχεδόν ένα 24ωρο μετά την επεισοδιακή χθεσινή (16.09.2025) νύχτα.

Οι μετανάστες που παραμένουν στον ασφυκτικά γεμάτο χώρο των Χανίων, ξεσηκώθηκαν και πάλι, σύμφωνα με το cretalive.gr, με αποτέλεσμα τα πνεύματα να οξυνθούν για άλλη μία φορά. Η κινητοποίηση της Αστυνομίας και του Λιμενικού είναι μεγάλη για την αποφυγή περαιτέρω προβλημάτων.

Στο μεταξύ, λίγο μετά τις 8 απόψε, μεταφέρθηκαν περίπου 200 άτομα από το Σουδάν, στο λιμάνι της Σούδας από όπου, με το πλοίο της γραμμής, θα μεταφερθούν σε δομή της ενδοχώρας.

Κατά τη διάρκεια της επιβίβασής τους στα λεωφορεία, οι υπόλοιποι 800 περίπου μετανάστες που παραμένουν στο χώρο, ξέσπασαν σε ζητωκραυγές και χειροκροτήματα.

Αύριο αναμένεται η αναχώρηση περίπου 200 ακόμη ατόμων, που είναι και ο μέγιστος αριθμός μεταφερόμενων, στο πλαίσιο της προσπάθειας αποσυμφόρησης του χώρου.