Χανιά: Παραλίγο έκρηξη σε εργοστάσιο ανακύκλωσης – Άγνωστος πέταξε γεμάτο γκαζάκι στον μπλε κάδο

Αν και οι αρμόδιες υπηρεσίες αλλά και οι οικολόγοι «ουρλιάζουν» για την ανάγκη που υπάρχει για ανακύκλωση, δεν σημαίνει πως όλα τα σκουπίδια μπορούν να ανακυκλωθούν. Αυτό, πιθανόν να μην το γνώριζε ένας άγνωστος στα Χανιά που αποφάσισε να πετάξει γεμάτο γκαζάκι στον μπλε κάδο με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι του εργοστασίου ανακύκλωσης να βρεθούν αντιμέτωποι με μία «ωρολογιακή βόμβα».

Δεν έχει γίνει γνωστό ποιος ή το πότε πετάχτηκε το γκαζάκι στον μπλε κάδο ανακύκλωσης, γειτονιάς στα Χανιά. Για καλή τύχη των εργαζόμενων αλλά και των κατοίκων της περιοχής, το γκαζάκι βρέθηκε από εργαζόμενο στη χειροκίνητη διαλογή, πριν προλάβει να γίνει έκρηξη.

Ο εργαζόμενος, Αντώνης Κούγιος, μίλησε στο zarpanews.gr για το περιστατικό λέγοντας πως όταν κάποιος πετά γεμάτο γκαζάκι στην ανακύκλωση, μπορεί να προκληθεί φωτιά και έκρηξη και να σκοτωθεί κάποιος εργαζόμενος.

«Θέλω να ενημερώσω τους Χανιώτες ότι υπάρχουν άνθρωποι στο εργοστάσιο ανακύκλωσης που δουλεύουν καθημερινά κάτω από αντίξοες συνθήκες. Πριν τοποθετήσουμε τα γκαζάκια στον μπλε κάδο, ελέγχουμε πρώτα αν είναι άδεια, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος έκρηξης – φωτιάς και να σκοτωθεί κάποιος εργαζόμενος. Ας προσέχουμε λοιπόν πριν θρηνήσουμε θύματα», είπε ο ίδιος.