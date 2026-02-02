Συμβαίνει τώρα:
Χανιά: Πέταξαν χημικά σε κάδο σκουπιδιών – Δηλητηριάστηκαν 2 εργαζόμενοι στην καθαριότητα, κατέθεσε μήνυση ο δήμος

Το σοβαρό περιστατικό έγινε στα τέλη του Δεκεμβρίου αλλά η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε τώρα την κατάθεση μήνυσης
Κάδος δήμου
Στο νοσοκομείο Χανίων και με δηλητηρίαση, οδηγήθηκαν 2 εργαζόμενοι στην καθαριότητα του δήμου, όταν άγνωστοι πέταξαν χημικά σε κάδο σκουπιδιών.

Μπορεί το σοβαρό περιστατικό να έγινε στα τέλη του Δεκεμβρίου, η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε σήμερα (02.02.2026) την κατάθεση μήνυσης σχετικά με τη δηλητηρίαση των 2 ανθρώπων που έκαναν απλά την δουλειά τους.

Το ατύχημα έγινε στην περιοχή Πύργος στα Κουνουπιδιανά όταν οι εργαζόμενοι ξεκίνησαν να αδειάζουν τον πράσινο κάδο σκουπιδιών. Τότε ήρθε σε επαφή με τα χημικά, τους προκλήθηκε αναπνευστική δηλητηρίαση και μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο ώστε να λάβουν την απαραίτητη φροντίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη εστιάζουν ήδη σε συγκεκριμένους επαγγελματίες.

Ελλάδα
