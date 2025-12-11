Χανιά: Στην ανακρίτρια ξανά ο γιατρός της κατασκήνωσης – Κατηγορείται πως ασέλγησε και σε άλλες ανήλικες

Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγήθηκε ξανά σήμερα (11.12.2025) ο 63χρονος γιατρός της κατασκήνωσης στα Χανιά ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο της επικαιρότητας το περασμένο καλοκαίρι, λόγω των καταγγελιών που έγιναν σε βάρος του για ασέλγεια σε ανήλικους.

Ο γιατρός της κατασκήνωσης των Χανίων αντιμετωπίζει νέες καταγγελίες για ασέλγεια σε βάρος κοριτσιών και από άλλα μέρη της Ελλάδας, μετά την δημοσιοποίηση των στοιχείων του από την ΕΛΑΣ, σύμφωνα με το zarpanews.gr.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο γιατρός παραμένει προφυλακισμένος από τον περασμένο Αύγουστο μετά από καταγγελία από μία 14χρονη μαθήτρια.

Η υπόθεση αφορά τουλάχιστον 2 περιστατικά. Αρχικά, ο γιατρός παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο Χανίων για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, ωστόσο, υπό το βάρος νέων καταγγελιών που είχαν προκύψει τότε, η κατηγορία αναβαθμίστηκε σε κακούργημα και παραπέμφθηκε για ανάκριση.

Σε βάρος του 63χρονου έχει ασκηθεί δίωξη για «κατάχρηση σε ασέλγεια ανηλίκου κάτω των 14 ετών από ιατρό».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η έκκληση της ΕΛΑΣ για τον γιατρό

Τις φωτογραφίες και τα στοιχεία του γιατρού που κατηγορείται για ασέλγεια σε παιδιά σε κατασκήνωση των Χανίων, είχε δώσει τον Αύγουστο στη δημοσιότητα η αστυνομία ώστε και άλλα, πιθανά θύματά του να τον αναγνωρίσουν και να τον καταγγείλουν

Στην ανακοίνωσή της ανέφερε πως ο γιατρός είναι ο Τσουβαλάκης Γεώργιος του Νικολάου και της Αναστασίας που γεννήθηκε το 1962 στα Χανιά.

Η ΕΛΑΣ κάνει έκκληση στους πολίτες να επικοινωνήσουν με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων στους αριθμούς 2821030771 και 2821030772, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας.

Ο κατηγορούμενος αναμένεται να οδηγηθεί την Τρίτη στον ανακριτή για να απολογηθεί.

Με εντολή της ΕΛΑΣ, τα στοιχεία του γιατρού θα κατέβουν τον Φεβρουάριου του 2026.