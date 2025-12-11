Ελλάδα

Χανιά: Στην ανακρίτρια ξανά ο γιατρός της κατασκήνωσης – Κατηγορείται πως ασέλγησε και σε άλλες ανήλικες

Παραμένει προφυλακισμένος - Οι νέες καταγγελίες έγιναν μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του από την ΕΛΑΣ
Γιατρός
Ο γιατρός που κατηγορείται για ασέλγεια σε παιδιά

Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγήθηκε ξανά σήμερα (11.12.2025) ο 63χρονος γιατρός της κατασκήνωσης στα Χανιά ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο της επικαιρότητας το περασμένο καλοκαίρι, λόγω των καταγγελιών που έγιναν σε βάρος του για ασέλγεια σε ανήλικους.

Ο γιατρός της κατασκήνωσης των Χανίων αντιμετωπίζει νέες καταγγελίες για ασέλγεια σε βάρος κοριτσιών και από άλλα μέρη της Ελλάδας, μετά την δημοσιοποίηση των στοιχείων του από την ΕΛΑΣ, σύμφωνα με το zarpanews.gr.

Ο γιατρός παραμένει προφυλακισμένος από τον περασμένο Αύγουστο μετά από καταγγελία από μία 14χρονη μαθήτρια.

Η υπόθεση αφορά τουλάχιστον 2 περιστατικά. Αρχικά, ο γιατρός παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο Χανίων για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, ωστόσο, υπό το βάρος νέων καταγγελιών που είχαν προκύψει τότε, η κατηγορία αναβαθμίστηκε σε κακούργημα και παραπέμφθηκε για ανάκριση.

Σε βάρος του 63χρονου έχει ασκηθεί δίωξη για «κατάχρηση σε ασέλγεια ανηλίκου κάτω των 14 ετών από ιατρό».

Η έκκληση της ΕΛΑΣ για τον γιατρό

Τις φωτογραφίες και τα στοιχεία του γιατρού που κατηγορείται για ασέλγεια σε παιδιά σε κατασκήνωση των Χανίων, είχε δώσει τον Αύγουστο στη δημοσιότητα η αστυνομία ώστε και άλλα, πιθανά θύματά του να τον αναγνωρίσουν και να τον καταγγείλουν

Στην ανακοίνωσή της ανέφερε πως ο γιατρός είναι ο Τσουβαλάκης Γεώργιος του Νικολάου και της Αναστασίας που γεννήθηκε το 1962 στα Χανιά.

Γιατρός

Η ΕΛΑΣ κάνει έκκληση στους πολίτες να επικοινωνήσουν με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων στους αριθμούς 2821030771 και 2821030772, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας.

Γιατρός

Ο κατηγορούμενος αναμένεται να οδηγηθεί την Τρίτη στον ανακριτή για να απολογηθεί.

Με εντολή της ΕΛΑΣ, τα στοιχεία του γιατρού θα κατέβουν τον Φεβρουάριου του 2026.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
231
227
202
134
82
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Έμπλεξαν το παιδί μου» λέει η μητέρα του φερόμενου εκτελεστή της δολοφονίας στη Φοινικούντα - Κατέθεσε χθες στον ανακριτή για ανιψιό και επιχειρηματία
«Το παιδί μου το έχουν μπλέξει» λέει στο newsit.gr η μητέρα του φερόμενου εκτελεστή μετά από τις ραγδαίες εξελίξεις της διπλής δολοφονίας...
Δολοφονία στη Φοινικούντα
Το μήνυμα της ΕΛΑΣ για τον 90χρονο που έθαψε ζωντανό τον σκύλο του στη Θεσσαλονίκη - Δείτε σοκαριστικές φωτογραφίες
«Είναι να αναρωτιέσαι ποιος έχει 2 και ποιος 4 πόδια», γράφει σε ανάρτηση η ΕΛΑΣ - Μεταφέρθηκε ζωντανό στον Σύνδεσμο Προστασίας και Περιβάλλοντος Αδέσποτων Ζώων Ανατολικής Θεσσαλονίκης το 17χρονο σκυλάκι
Σκύλος
Newsit logo
Newsit logo