Χανιά: Στην εντατική 48χρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει μια γυναίκα που έπεσε θύμα τροχαίου στα Χανιά αργά το απόγευμα της Δευτέρας (24.11.2025).

Το τροχαίο στα Χανιά έγινε στην παλαιά εθνική οδό στον δρόμο προς Καλουδιανά όταν η 48χρονη την ώρα που διέσχιζε τον δρόμο παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 25χρονος.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση με τους περαστικούς να ειδοποιούν τις αρχές. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στην περιοχή του ατυχήματος και παρέλαβε την άτυχη γυναίκα μεταφέροντάς την στο νοσοκομείο Χανίων.

Οι γιατροί διαπίστωσαν πως έφερε βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις με αποτέλεσμα να την διασωληνώνουν και να την μεταφέρουν στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας όπου και εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η Τροχαία Χανίων η οποία και ερευνά τις συνθήκες του ατυχήματος.