Χανιά: Στο νοσοκομείο δύο Αιγύπτιοι μετανάστες μετά από επεισόδια στον χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά

Στο νοσοκομείο στα Χανιά με τραύματα στο κεφάλι οδηγήθηκαν το βράδυ της Πέμπτης (18.09.2025) δύο Αιγύπτιοι μετανάστες από τον προσωρινό χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, για ένα ακόμα βράδυ οι μετανάστες που ζητάνε να φύγουν από την Αγυιά στα Χανιά ξεσηκώθηκαν και πιάστηκαν στα χέρια με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση αστυνομικής δύναμης.

Δύο ασθενοφόρα μετέφεραν τους τραυματίες στο νοσοκομείο Χανίων, ενώ μία διμοιρία κλήθηκε να επιβάλει την τάξη.

Λίγες ώρες νωρίτερα, στελέχη του Λιμενικού πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το κεντρικό λιμεναρχείο Χανίων για την κατάσταση που επικρατεί στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δουλεύουν.