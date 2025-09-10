Ελλάδα

Χανιά: Ταξί που μετέφερε οικογένεια «καρφώθηκε» σε φορτηγό

Τα οχήματα υπέστησαν υλικές ζημιές, ενώ στο σημείο δημιουργήθηκε κυκλοφοριακή συμφόρηση
Τροχαίο ατύχημα έγινε το πρωί της Τετάρτης (10.09.2025) στην επαρχιακή οδό Χανίων– Αεροδρομίου, ανάμεσα σε ένα φορτηγό και ένα ταξί στο οποίο επέβαινε μία οικογένεια.

Το τροχαίο έγινε στην περιοχή Πυθάρι Χανιών, όταν το φορτηγό πάτησε φρένο, χωρίς όμως ο οδηγός του ταξί να το αντιληφθεί. Ως αποτέλεσμα ήταν να «καρφωθεί» πίσω από το βαρύ όχημα.

Από την πρόσκρουση δεν υπήρξαν τραυματισμοί, αφού και ο ο οδηγός του ταξί αλλά και οι τέσσερις επιβάτες βγήκαν σώοι από το όχημα.

Τα οχήματα υπέστησαν υλικές ζημιές, ενώ στο σημείο δημιουργήθηκε κυκλοφοριακή συμφόρηση.

