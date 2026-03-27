Χανιά: Τηλεφωνικός θάλαμος έγινε δωρεάν βιβλιοθήκη στην Παλαιόχωρα

Κάποτε δέσποζαν σχεδόν σε κάθε γειτονιά και ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας, τόσο στα Χανιά όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ποιος δεν θυμάται εξάλλου, την τηλεκάρτα την οποία έπρεπε να έχουμε μαζί μας για να τους χρησιμοποιήσουμε.

Ο λόγος για τους τηλεφωνικούς θαλάμους με τις πάλαι ποτέ ανάρπαστες τηλεκάρτες, οι οποίοι σήμερα έχουν πέσει σε αχρηστία, και εξαίρεση δεν ήταν δυνατόν να αποτελέσουν και όσοι έχουν απομείνει στα Χανιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πολλοί από αυτούς, μάλιστα, έχουν απομακρυνθεί, ενώ όσοι έχουν απομείνει, εκτός από νοσταλγία και ανάμνηση, αποτελούν, πολλές φορές εστίες μόλυνσης.

Ένας τηλεφωνικός θάλαμος έχει παραμείνει στην Παλαιόχωρα.

Όμως οι κάτοικοι αποφάσισαν να του δώσουν ξανά ζωή, μετατρέποντάς τον σε μία βιβλιοθήκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πλέον, ο καθένας μπορεί να πάρει κάποιο βιβλίο και να διαβάσει, με θέα τη θάλασσα, αφού βρίσκεται στο παραλιακό μέτωπο.

Έτσι, μπορεί η χρήση να άλλαξε, όχι όμως και η χρησιμότητά του…

Παλαιότερα, συνέδεε τους ανθρώπους μεταξύ τους, μέσω μίας τηλεφωνικής γραμμής.

Σήμερα, συνδέει τους ανθρώπους με φανταστικούς κόσμους.

Συναρπαστικές ιστορίες περιλαμβάνονται μέσα στις σελίδες των βιβλίων.