Χανιά: Τηλεφωνικός θάλαμος έγινε δωρεάν βιβλιοθήκη στην Παλαιόχωρα

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, ο τηλεφωνικός θάλαμος άλλαξε χρήση αλλά όχι χρησιμότητα
Τηλεφωνικός θάλαμος μετατράπηκε σε βιβλιοθήκη στην Παλαιόχωρα Χανίων

Κάποτε δέσποζαν σχεδόν σε κάθε γειτονιά και ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας, τόσο στα Χανιά όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ποιος δεν θυμάται εξάλλου, την τηλεκάρτα την οποία έπρεπε να έχουμε μαζί μας για να τους χρησιμοποιήσουμε.

Ο λόγος για τους τηλεφωνικούς θαλάμους με τις πάλαι ποτέ ανάρπαστες τηλεκάρτες, οι οποίοι σήμερα έχουν πέσει σε αχρηστία, και εξαίρεση δεν ήταν δυνατόν να αποτελέσουν και όσοι έχουν απομείνει στα Χανιά.

Πολλοί από αυτούς, μάλιστα, έχουν απομακρυνθεί, ενώ όσοι έχουν απομείνει, εκτός από νοσταλγία και ανάμνηση, αποτελούν, πολλές φορές εστίες μόλυνσης.

Ένας τηλεφωνικός θάλαμος έχει παραμείνει στην Παλαιόχωρα.

Όμως οι κάτοικοι αποφάσισαν να του δώσουν ξανά ζωή, μετατρέποντάς τον σε μία βιβλιοθήκη.

Πλέον, ο καθένας μπορεί να πάρει κάποιο βιβλίο και να διαβάσει, με θέα τη θάλασσα, αφού βρίσκεται στο παραλιακό μέτωπο.

Τηλεφωνικός θάλαμος μετατράπηκε σε βιβλιοθήκη στην Παλαιόχωρα Χανίων

Έτσι, μπορεί η χρήση να άλλαξε, όχι όμως και η χρησιμότητά του…

Τηλεφωνικός θάλαμος μετατράπηκε σε βιβλιοθήκη στην Παλαιόχωρα Χανίων

Παλαιότερα, συνέδεε τους ανθρώπους μεταξύ τους, μέσω μίας τηλεφωνικής γραμμής.

Τηλεφωνικός θάλαμος μετατράπηκε σε βιβλιοθήκη στην Παλαιόχωρα Χανίων

Σήμερα, συνδέει τους ανθρώπους με φανταστικούς κόσμους.

Τηλεφωνικός θάλαμος μετατράπηκε σε βιβλιοθήκη στην Παλαιόχωρα Χανίων

Συναρπαστικές ιστορίες περιλαμβάνονται μέσα στις σελίδες των βιβλίων.

Ελλάδα
Καιρός αύριο: Βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά – Οι άνεμοι αγγίζουν τα 7 μποφόρ
Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια 13 με 15 βαθμούς, στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τους 16 με 18, τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 19 και στην Κρήτη τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου
