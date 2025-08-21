Χανιά: Τρεις άνδρες συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης – Κατηγορούνται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων

Στη σύλληψη τριών ανδρών, προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές στα Χανιά, λίγες ώρες μετά την καταδίωξη υπόπτων στην περιοχή Χαλέπα όπου τραυματίστηκαν ελαφρά τρεις αστυνομικοί.

Οι τρεις ημεδαποί, ηλικίας 49, 60 και 68 ετών, συνελήφθησαν από τις Αρχές για σοβαρές παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων.

Η έρευνα αποκάλυψε μεταξύ άλλων πάνω από 7 κιλά κάνναβη, 16 δενδρύλλια κάνναβης, αλλά και βαρύ οπλισμό, ηλεκτρονικές συσκευές παρακολούθησης, 8 οχήματα και μετρητά άνω των 7.600 ευρώ.

Όλα ξεκίνησαν χθες (20/08/2025) όταν αστυνομικοί που πραγματοποιούσαν έλεγχο στην περιοχή Χαλέπα, στα Χανιά, καταδίωξαν δύο άτομα τα οποία δεν σταμάτησαν σε έλεγχο.

Οι ύποπτοι μπήκαν σε κατοικία, πριν διαφύγουν από την έξοδο που βρισκόταν στην πίσω πλευρά.

Οι αστυνομικοί στην προσπάθειά τους να τους συλλάβουν, τραυματίστηκαν από σπασμένα τζάμια πόρτας.

Τελικά, το απόγευμα της ίδιας ημέρας, κατόπιν συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθησαν τρία άτομα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χανίων ενώ η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθησαν χθες (20.08.2025) σε περιοχή των Χανίων κατόπιν συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, -3- ημεδαποί ηλικίας 49, 60 και 68 ετών κατηγορούμενοι για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και όπλων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων για την καταπολέμηση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες και χώρους που κατέχουν και χρησιμοποιούν οι ημεδαποί, όπου βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν: