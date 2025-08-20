Χανιά: Τρεις αστυνομικοί τραυματίες κατά τη διάρκεια καταδίωξης στην περιοχή Χαλέπα

Τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν, στην προσπάθειά τους να συλλάβουν δύο άτομα, στην περιοχή Χαλέπα Χανίων, σήμερα (20/08/2025) το μεσημέρι.

Σύμφωνα με το kriti260.gr, αστυνομικοί πραγματοποιούσαν έλεγχο στην περιοχή Χαλέπα, στα Χανιά, όταν δύο άτομα που κλήθηκαν να σταματήσουν για έλεγχο, τράπηκαν σε φυγή.

Οι ύποπτοι μπήκαν σε κατοικία, πριν διαφύγουν από την έξοδο που βρισκόταν στην πίσω πλευρά.

Οι αστυνομικοί στην προσπάθειά τους να τους συλλάβουν, τραυματίστηκαν από σπασμένα τζάμια πόρτας.

Ο ένας από τους αστυνομικούς τραυματίστηκε λίγο πιο σοβαρά, ωστόσο κανείς δεν διατρέχει κίνυνδο για τη ζωή του, όπως έγινε γνωστό λίγο μετά τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο Χανίων.

Στο σημείο έσπευσαν και άλλες δυνάμεις της αστυνομίας αλλά και το ΕΚΑΒ.

Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των υπόπτων.