Μενίδι: «Δεν χτύπησα κανέναν είναι ψέματα, έχουν σπάσει την πόρτα της επιχείρησης 10 φορές» λέει ο Κώστας Παπαδόπουλος

Τις κατηγορίες ότι χτύπησε και κλείδωσε τον 14χρονο που μπήκε στην επιχείρησή του στο Μενίδι και του έκλεψε αντικείμενα αξίας, συνεχίζει να αρνείται ο πρώην παίκτης του Survivor και ζαχαροπλάστης, Κώστας Παπαδόπουλος.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην παίκτης του Survivor, Κώστας Παπαδόπουλος, για την εκδίκαση της υπόθεσης κατά την οποία κατηγορείται για ξυλοδαρμό ενός 14χρονου στο Μενίδι όταν ο ανήλικος έκλεψε το κατάστημα του. Η δίκη αναμένεται να γίνει στις 4 Φεβρουαρίου του 2027, ενώ από τώρα ο κατηγορούμενος φαίνεται να δέχεται απειλές, όπως ανέφερε μιλώντας στο Live News.

Ο Κώστας Παπαδόπουλος, για ακόμη μία φορά ξεκαθάρισε ότι δεν χτύπησε ποτέ τον 14χρονο Ρομά, ο οποίος φέρεται να έκλεψε το κινητό του ζαχαροπλάστη μαζί με τον αδερφό του και να τράπηκε σε φυγή. Ο επιχειρηματίας κατάφερε να τους προλάβει, και σύμφωνα με τον ανήλικο, φέρεται να του επιτέθηκε, να τον χτύπησε στο κεφάλι με τα κλειδιά του αυτοκινήτου και να τον κλείδωσε στο πορτ μπαγκάζ για να τον παραδώσει στην αστυνομία.

«Φαίνεται στα πλάνα ότι ο 14χρονος συμμετείχε σε παλαιότερες κλοπές στην επιχείρησή μου. Ήταν κρυμμένοι πίσω από τα δέντρα. Κοιτούσαν πως θα κλέψουν, σχεδίαζαν το πλάνο τους. Τα στοιχεία θα τα χρησιμοποιήσουμε στο δικαστήριο για την αθωότητά μου.

Είχε το κινητό μου όταν τον έπιασα και τον σταμάτησα. Δεν το πήρα από τα χέρια του, ήταν πεσμένο κάτω δίπλα του. Η περιοχή έχει πρόβλημα. Γύρω στις 10 φορές μου έχουν σπάσει την πόρτα για να πάρουν την ταμειακή, και καμιά φορά μπερδεύονται και έχουν πάρει τηλεοράσεις και ζυγαριές», είπε αρχικά.

«Μου έχουν κλέψει και από το αυτοκίνητο πράγματα. Όταν βάφτιζα πέρσι το παιδί μου, μπήκαν σπίτι της μάνας μου και δεν άφησαν τίποτα. Θέλουμε αστυνόμευση στην περιοχή, δεν γίνεται άλλο. Δεν χτύπησα ποτέ κανέναν, είναι ψέματα. Δεν πρόλαβα να ειδοποιήσω την αστυνομία γιατί η υπάλληλος και με πήρε τηλέφωνο και έκλαιγε, μου είπε ότι της πήραν το κινητό. Για την ασφάλειά μου έπρεπε να πάρω τις αρχές. Όταν πήρα το κινητό μου, του είπα ότι θα τον πάω αμέσως στην αστυνομία και ο 14χρονος άρχισε να κλαίει. Με είπε με το όνομά μου “Κώστα μην μου το κάνεις”.

Και εκεί τον είδα κατά κόκκινο, μέσα στα αίματα. Εγώ δεν τον είδα ότι χτύπησε. Με απειλούν ότι θα μου κάψουν το μαγαζί. Με έπαιρναν τηλέφωνο και το σήκωνε η υπάλληλος, της έλεγαν “που είναι αυτός; Θα το κάψουμε το μαγαζί”. Εγώ έλειπα, ήμουν στα δικαστήρια», πρόσθεσε ο Κώστας Παπαδόπουλος.

Ο 14χρονος Ρομά επιμένει ότι ο πρώην παίκτης του Survivor τον καταδίωξε, τον χτύπησε ακόμα και με τα κλειδιά του αυτοκινήτου του στο κεφάλι και όπως λέει έφτασε στο σημείο να τον κλείσει στο πορτ μπαγκάζ του οχήματος, για να τον παραδώσει σε αστυνομικούς. Ο ίδιος αρνείται ότι νωρίτερα μπήκε στο ζαχαροπλαστείο του Κώστα Παπαδόπουλου για να κλέψει.

«Όπως είχα πάει να δω την παρέα με τον αδερφό μου. Έφυγα πήγαινα σπίτι, δεν ξέρω τι κλέβουν του κυρίου, τι κάνανε και πως ο κύριος έπιασε εμένα και με χτύπησε. Με μπουνιές στο κεφάλι και με ένα, και με τα κλειδιά του αμαξιού του. Τίποτα δε μου είπε. Απλώς άρχισε να με χτυπάει. Με έπιασε απ’ το λαιμό και με πέταξε μέσα στο πορτ μπαγκάζ. Του είπα “άσε με, δεν είμαι εγώ” και μετά δώσ’ μου. Ο αδερφός μου έτρεξε κι εγώ έκατσα», ανέφερε ο 14χρονος.

«Μετά πήγα σπίτι για να φωνάξει ο πατέρας μου την αστυνομία και μετά η αστυνομία κάλεσε το ΕΚΑΒ. Με πήγαν στο νοσοκομείο, μου βάλανε ράμματα», υποστήριξε ο 14χρονος.

Οι Αρχές λίγο αργότερα συνέλαβαν τόσο τον Κώστα Παπαδόπουλο για σωματική βία, όσο και τον 14χρονο, που χρειάστηκε να κάνει 10 ράμματα σε νοσοκομείο.