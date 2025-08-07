Συμβαίνει τώρα:
Χανιά: Τροχαίο ατύχημα με καραμπόλα στον ΒΟΑΚ – Τραυματίστηκαν ελαφρά δύο γυναίκες

Στο τροχαίο ατύχημα εμπλέκονται τρία αυτοκίνητα
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στον οδικό άξονα ΒΟΑΚ, στον κόμβο των Μεγάλων Χωραφιών, σημειώθηκε σήμερα (07/08/2025) το απόγευμα, στα Χανιά.

Το περιστατικό, είχε ως αποτέλεσμα την εμπλοκή τριών οχημάτων και τη δημιουργία ουράς μεγαλύτερης των δύο χιλιομέτρων στον ΒΟΑΚ, στα Χανιά, με τη κυκλοφορία να διακόπτεται προσωρινά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο όπου επέβαιναν τουρίστες, με πορεία προς το Ρέθυμνο, βγήκε εκτός πορείας και συγκρούστηκε πρώτα με ένα άλλο όχημα που κινούταν στην ίδια κατεύθυνση και στη συνέχεια με τρίτο όχημα. 

Δυνάμεις της τροχαίας βρέθηκαν στο σημείο για να διαχειριστούν την κυκλοφορία και να απομακρύνουν τα εμπλεκόμενα αυτοκίνητα, ενώ η κατάσταση επιβαρύνθηκε από την μεγάλη ουρά που σχηματίστηκε.

Οι δύο γυναίκες που επέβαιναν στο ενοικιαζόμενο όχημα μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο Χανίων, ελαφριά τραυματισμένες.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η χρήση ζωνών ασφαλείας και οι αερόσακοι λειτούργησαν αποτελεσματικά και αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

