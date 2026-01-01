Χάρισε ζωή μέσα από τον θάνατό του 44χρονος στη Θεσσαλονίκη: Η οικογένεια του δώρισε τα όργανα του

Δώρο ζωής χάρισε ένας 44χρονος που δυστυχώς έφυγε από τη ζωή στη Θεσσαλονίκη ανήμερα της Πρωτοχρονιάς με τους γιατρούς να δίνουν αγώνα δρόμου προκειμένου να ολοκληρωθούν με επιτυχία οι μεταμοσχεύσεις ήπαρ και δυο νεφρών που ληφθήκαν τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς από τον ασθενή που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος».

Ο δότης ήταν ένας 44χρονος άνδρας, ο οποίος είχε εισαχθεί πριν από έξι ημέρες στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος» με ενδοεγκεφαλική αιμορραγία και νοσηλευόταν στη ΜΕΘ. Οι συγγενείς του, έχοντας πλήρη επίγνωση της κατάστασής του, καθώς είχε διαπιστωθεί εγκεφαλικός θάνατος και δεν υπήρχε καμία πιθανότητα ανάρρωσης, αποφάσισαν να προχωρήσουν στη δωρεά οργάνων, προσφέροντας με την μεταμόσχευση το ανεκτίμητο δώρο της ζωής σε άλλους ανθρώπους.

Αμέσως μετέβη στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος» χειρουργική ομάδα του νοσοκομείου «Ιπποκρατείου» για τη λήψη του ήπατος και των δυο νεφρών ενώ παράλληλα βρισκόταν σε ετοιμότητα οι αναισθησιολόγοι και το εργαστήριο ιστοσυμβατότητας του «Ιπποκρατείου», σύμφωνα με το thestival.gr.

Σε έναν 50χρονο μεταμοσχεύθηκε το ήπαρ

Ήδη η χειρουργική ομάδα της κλινικής Μεταμοσχεύσεων του «Ιπποκρατείου» έχει προχωρήσει στην πρώτη μεταμόσχευση του ήπατος σε 50χρονο λήπτη ενώ αναμένεται να προχωρήσουν και οι μεταμοσχεύσεις των δυο νεφρών σε άλλους ασθενείς μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος συμβατότητας.

«Είναι νωρίς ακόμα αλλά φαίνεται ότι πάει ανέλπιστα καλά όλη η διαδικασία. Πήραν και τα τρία μοσχεύματα από τον δότη στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος», δηλαδή και το ήπαρ και τους δύο νεφρούς. Στο ήπαρ ξεκίνησε κιόλας η μεταμόσχευση του και τώρα γίνεται ο έλεγχος στους νεφρούς, δηλαδή η συμβατότητα με τους λήπτες. Είναι πολύ πιθανό στο τέλος της ημέρας να έχουμε ένα τριπλό καλό αποτέλεσμα. Μέχρι τώρα πάει καλά η διαδικασία» δήλωσε στο thestival.gr ο πρόεδρος των εργαζόμενων του νοσοκομείου «Ιπποκρατείου», Γιώργος Δόντσιος.

Για τη διαδικασία της λήψης των οργάνων από τον 44χρονο δότη είχε αναφερθεί σε ανάρτησή του στα social media ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Καλημέρα και Χρόνια πολλά.

«Καλημέρα και Χρόνια πολλά. Αξίζει να το αναφέρω μέρα που είναι σήμερα πως κάποιοι άνθρωποι αποδεικνύουν το μεγαλείο της ψυχής χαρίζοντας μέσα από την απώλεια του ανθρώπου ζωή σε άλλους. Αλλαγή του χρόνου λοιπόν, στις 4:00 τα ξημερώματα από τους μεταμοσχευτές του Ιπποκρατείου νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη, θα πραγματοποιηθεί αφαίρεση οργάνων από 44 χρονών άνδρα ο οποίος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Αγίου Δημητρίου ο οποίος είναι δυστυχώς εγκεφαλικά νεκρός! Την πρωτοχρονιά λοιπόν κάποιοι συνάνθρωποι μας θα λάβουν το δώρο της ζωής. Συγχαρητήρια στο προσωπικό των νοσοκομείων μας που εργάζονται χωρίς ωράρια, χωρίς αργίες, χωρίς τις οικογένειες τους αλλά εντέλει μέσα από τις πράξεις τους χαρίζουν ζωή!!!» έγραψε ο Άδωνις Γεωργιάδης.