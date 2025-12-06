Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Χάρτινο δίπλωμα οδήγησης: Πότε παύει να ισχύει και τι πρέπει να κάνετε για να το αντικαταστήσετε – Όλα τα βήματα

Ποιους αφορά και τι χρειάζεστε για να εκδώσετε το ανανεωμένο πλαστικό δίπλωμα οδήγησης
Δίπλωμα οδήγησης
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Τέλος χρόνου για το παλιό χάρτινο δίπλωμα οδήγησης καθώς πολλοί Έλληνες οδηγοί συνεχίζουν να το διατηρούν παρά τις ψηφιακές αναβαθμίσεις σε κάθε κρατικό έντυπο. Αν και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν, το συγκεκριμένο δίπλωμα έχει ημερομηνία λήξης: 19 Ιανουαρίου 2033.

Έτσι, όσοι Έλληνες οδηγοί διατηρούν το παλιό ροζ χάρτινο δίπλωμα οδήγησης, με το πέρας της συγκεκριμένης προθεσμίας θα πρέπει να ακολουθήσουν όλα τα βήματα για την αντικατάστασή του. Υπενθυμίζεται πως για τους ηλικιωμένους οδηγούς τα διπλώματα μπορεί να λήξουν νωρίτερα, μέχρι και το 65ο έτος της ηλικίας τους.

Όλα τα βήματα

Η διαδικασία του παλιού διπλώματος με το πλαστικό ροζ έντυπο είναι εύκολη και γίνεται μέσω του gov.gr. Για αυτούς που δεν έχουν πρόσβαση στο internet ή δεν είναι εξοικειωμένοι, η αντικατάσταση μπορεί να γίνει σε ΚΕΠ ή στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών.

Όσον αφορά τον πρώτο τρόπο, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μπουν ΕΔΩ και να συνδεθούν με τους κωδικούς TaxisNet.

Το σύστημα στη συνέχεια καθοδηγεί τον χρήστη βήμα – βήμα. Μετά τη συμπλήρωση της Υπεύθυνης Δήλωσης και την Αποδοχή, ζητείται η αποστολή πρόσφατης φωτογραφίας και υπογραφής.

Ο χρήστης στη συνέχεια θα πρέπει να εκδώσει ηλεκτρονικό παράβολο και να επιλέξει τον τρόπο παραλαβής του νέου διπλώματος οδήγησης.

Στο τέλος, εμφανίζεται σύνοψη των στοιχείων για τελικό έλεγχο πριν την υποβολή.

Τι πρέπει να πληρώσετε

Το μόνο ποσό που επιβαρύνει τον ενδιαφερόμενο είναι το παράβολο αντικατάστασης που ανέρχεται στα 30 ευρώ. 

Στα στοιχεία πληρωμής περιλαμβάνονται ο κωδικός πληρωμής, το ΑΦΜ, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου, η διεύθυνση κατοικίας, το ΙΒΑΝ της τράπεζας, η κατηγορία παραβόλου και το ονοματεπώνυμο.

Το κλασικό χάρτινο δίπλωμα οδήγησης έχει ισχύ μόνο στην Ελλάδα και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οδήγηση ή ενοικίαση οχήματος σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς δεν αναγνωρίζεται από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη.

Αντίθετα, το πλαστικό δίπλωμα τύπου κάρτας περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του κατόχου με λατινικούς χαρακτήρες και διαθέτει σύγχρονες δικλείδες ασφαλείας, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, ώστε να αποτρέπεται η πλαστογραφία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
103
101
95
54
52
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Πλήθος κόσμου στα Εξάρχεια για την επέτειο δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου - Φοιτητές και μαθητές αφήνουν λουλούδια πριν την πορεία
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ομαλή διεξαγωγή της πορείας - Έκλεισε ο Εθνικός Κήπος - Έκλεισαν και οι σταθμοί του μετρό «Σύνταγμα» και «Πανεπιστήμιο»
Μνημείο για τον Αλέξανδρο Γρηγοροπούλο
Η Hellenic Train διακόπτει τα δρομολόγια μεταξύ Λάρισας και Λειανοκλαδίου λόγω της υπερχείλισης του ποταμού Ενιπέα
Η εταιρεία ανακοίνωσε την αναστολή των δρομολογίων εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων που προκάλεσαν ζημιές στην υποδομή – Δύο αμαξοστοιχίες InterCity με πάνω από 600 επιβάτες ακινητοποιήθηκαν και μεταφέρθηκαν με λεωφορεία
Αμαξοστοιχία της Hellenic Train
Πορείες μνήμης στο Σύνταγμα για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου - Κλείνουν οι σταθμοί του μετρό «Σύνταγμα» και «Πανεπιστήμιο»
Η πρώτη συγκέντρωση θα γίνει από μαθητές και φοιτητές στις 12 το μεσημέρι ενώ η 2η στις 21:00 το βράδυ - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας
Αλέξης Γρηγορόπουλος
Ανανεώθηκε πριν 3 ώρες
Η κακοκαιρία Byron σαρώνει τα ανατολικά με καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι: Μακεδονία, Θεσσαλία και άλλες 3 περιοχές στο επίκεντρο
Ο Θοδωρής Κολυδάς προειδοποιεί για την επικινδυνότητα των φαινομένων καθώς υπάρχει μεγάλη επιβάρυνση στις πληγείσες περιοχές - Η πρόγνωση καιρού μέχρι την Τετάρτη
Βροχή
Newsit logo
Newsit logo