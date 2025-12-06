Χάρτινο δίπλωμα οδήγησης: Πότε παύει να ισχύει και τι πρέπει να κάνετε για να το αντικαταστήσετε – Όλα τα βήματα

Τέλος χρόνου για το παλιό χάρτινο δίπλωμα οδήγησης καθώς πολλοί Έλληνες οδηγοί συνεχίζουν να το διατηρούν παρά τις ψηφιακές αναβαθμίσεις σε κάθε κρατικό έντυπο. Αν και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν, το συγκεκριμένο δίπλωμα έχει ημερομηνία λήξης: 19 Ιανουαρίου 2033.

Έτσι, όσοι Έλληνες οδηγοί διατηρούν το παλιό ροζ χάρτινο δίπλωμα οδήγησης, με το πέρας της συγκεκριμένης προθεσμίας θα πρέπει να ακολουθήσουν όλα τα βήματα για την αντικατάστασή του. Υπενθυμίζεται πως για τους ηλικιωμένους οδηγούς τα διπλώματα μπορεί να λήξουν νωρίτερα, μέχρι και το 65ο έτος της ηλικίας τους.

Όλα τα βήματα

Η διαδικασία του παλιού διπλώματος με το πλαστικό ροζ έντυπο είναι εύκολη και γίνεται μέσω του gov.gr. Για αυτούς που δεν έχουν πρόσβαση στο internet ή δεν είναι εξοικειωμένοι, η αντικατάσταση μπορεί να γίνει σε ΚΕΠ ή στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών.

Όσον αφορά τον πρώτο τρόπο, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μπουν ΕΔΩ και να συνδεθούν με τους κωδικούς TaxisNet.

Το σύστημα στη συνέχεια καθοδηγεί τον χρήστη βήμα – βήμα. Μετά τη συμπλήρωση της Υπεύθυνης Δήλωσης και την Αποδοχή, ζητείται η αποστολή πρόσφατης φωτογραφίας και υπογραφής.

Ο χρήστης στη συνέχεια θα πρέπει να εκδώσει ηλεκτρονικό παράβολο και να επιλέξει τον τρόπο παραλαβής του νέου διπλώματος οδήγησης.

Στο τέλος, εμφανίζεται σύνοψη των στοιχείων για τελικό έλεγχο πριν την υποβολή.

Τι πρέπει να πληρώσετε

Το μόνο ποσό που επιβαρύνει τον ενδιαφερόμενο είναι το παράβολο αντικατάστασης που ανέρχεται στα 30 ευρώ.

Στα στοιχεία πληρωμής περιλαμβάνονται ο κωδικός πληρωμής, το ΑΦΜ, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου, η διεύθυνση κατοικίας, το ΙΒΑΝ της τράπεζας, η κατηγορία παραβόλου και το ονοματεπώνυμο.

Το κλασικό χάρτινο δίπλωμα οδήγησης έχει ισχύ μόνο στην Ελλάδα και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οδήγηση ή ενοικίαση οχήματος σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς δεν αναγνωρίζεται από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη.

Αντίθετα, το πλαστικό δίπλωμα τύπου κάρτας περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του κατόχου με λατινικούς χαρακτήρες και διαθέτει σύγχρονες δικλείδες ασφαλείας, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, ώστε να αποτρέπεται η πλαστογραφία.