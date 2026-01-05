Ελλάδα

Χάθηκαν περίπου 2.000 βαλίτσες εξαιτίας του «μπλακ άουτ» – Καταγγελίες ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας για προβλήματα στο FIR Αθηνών

«Τα συστήματα του FIR Αθηνών είναι πολύ παλιά και ευάλωτα» λένε ελεγκτές
αεροδρόμιο
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Σημαντικές είναι οι καθυστερήσεις που καταγράφονται και σήμερα (5/1/2026) από το πρωί στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», μετά το χθεσινό «μπλακ άουτ» στις συχνότητες και το κλείσιμο του FIR Αθηνών. Καταγγελίες και νέα στοιχεία μάλιστα φανερώνουν τα λάθη που οδήγησαν στο πρόβλημα καθώς και το μέγεθος της ταλαιπωρίας που αντιμετώπισαν οι ταξιδιώτες.

Συνολικά περίπου 2.000 αποσκευές έχουν χαθεί από χθες μετά το πρόβλημα που προέκυψε στο FIR Αθηνών και σε πολλά αεροδρόμια της χώρας, με τις αεροπορικές εταιρείες να διαβεβαιώνουν ότι βρίσκονται σε διαδικασία εντοπισμού και αποστολής τους στους ιδιοκτήτες τους.

Όπως αναφέρουν, οι βαλίτσες των επιβατών που έχουν πτήσεις ανταπόκρισης θα μεταφερθούν απευθείας στον τελικό τους προορισμό, ενώ όσες ανήκουν σε επιβάτες με τελικό προορισμό την Αθήνα θα παραμείνουν στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για παραλαβή.

Ελεγκτές εναέριας της κυκλοφορίας επίσης αποκάλυψαν σήμερα ότι τα συστήματα του FIR Αθηνών είναι πολύ παλιά και ευάλωτα σε κάθε τι που μπορεί να προκύψει. Εκτός από αυτο μάλιστα οι ελεγκτές ενημερώνουν ότι οι υπεύθυνοι δεν έχουν ορίσει κάποιο «plan B» σε περίπτωση που προκύψει κάποιο πρόβλημα στο αεροδρόμιο, όπως χθες.

Αυτοί μάλιστα όπως επισημαίνουν είχαν ενημερώσει ότι δεν λειτουργούσε το εφεδρικό σύστημα αλλά κανένας δεν φαίνεται να είχε ασχοληθεί περαιτέρω.

Αυτή η έλλειψη οργάνωσης είναι που οδήγησε στο «shut down» των πτήσεων και καθήλωσε τους ταξιδιώτες στα αεροδρόμια.

Εν τω μεταξύ, σήμερα Δευτέρα, νωρίς το πρωί στο αεροδρόμιο η κίνηση ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς πάρα πολλοί επιβάτες επιχειρούσαν να ταξιδέψουν προς τους προορισμούς τους, με αποτέλεσμα να καταγράφονται νέες καθυστερήσεις. Ενδεικτικό είναι το γεγονός πως τέσσερις πτήσεις εξωτερικού που επρόκειτο να αναχωρήσουν μεταξύ 09:30 και 10:30 το πρωί, έχουν νέες ώρες αναχώρησης, αρκετές ώρες αργότερα.

