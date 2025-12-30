Χειροπέδες σε 45χρονη οικιακή βοηθό που έκλεβε κοσμήματα και χρήματα από σπίτια που εργαζόταν

Στα χέρια των Αρχών έπεσε μια 45χρονη οικιακή βοηθός, η οποία εργαζόταν σε σπίτια με ανθρώπους με κινητική ή νοητική αναπηρία και έκλεβε χρήματα και κοσμήματα.

Η οικιακή βοηθός αφού κέρδιζε την εμπιστοσύνη των ανθρώπων στα σπίτια που δούλευε στην Αττική, έκλεβε χρήματα και κοσμήματα και στη συνέχεια εξαφανιζόταν.

Η 45χρονη συνελήφθη από αστυνομικούς της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το απόγευμα της Δευτέρας 29 Δεκεμβρίου στην Αττική και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, πλαστογραφία, παραβίαση περιορισμών διαμονής, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και τα όπλα.

Η 45χρονη έψαχνε σε αγγελίες που αναζητούσαν οικιακή βοηθός άτομα ΑΜΕΑ ή υπερήλικες και στην συνέχεια επικοινωνούσε μαζί τους με ψεύτικα στοιχεία και με τηλεφωνικές συνδέσεις καταχωρημένες σε στοιχεία ανύπαρκτων αλλοδαπών.

Στη συνέχεια πήγαινε στα ραντεβού και έδειχνε πλαστογραφημένη βεβαίωση νόμιμης διαμονής στην οποία ήταν προσαρμοσμένη η φωτογραφία της



Μετά την πρόσληψη ως οικιακή βοηθός με το πρόσχημα ότι έκανε δουλειές στο σπίτι έκλεβε χρήματα, κοσμήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα καθώς και διαβατήρια.

Οι κλοπές γίνονταν την πρώτη ή την δεύτερη ημέρα και στη συνέχεια εξαφανιζόταν, ενώ πέταγε στα σκουπίδια το κινητό και το νούμερο επικοινωνίας.

Χαρακτηριστικό της σκληρότητας και της αντικοινωνικής συμπεριφοράς της κατηγορούμενης, ήταν ότι επέλεγε σχεδόν αποκλειστικά να διαπράττει κλοπές σε βάρος ατόμων με βαριές κινητικές και νοητικές αναπηρίες, γνωρίζοντας ότι λόγω της κατάστασής τους, δεν θα ήταν εύκολο να γίνει αντιληπτή, ενώ σε περίπτωση που γινόταν θα ήταν αδύνατον να την εμποδίσουν.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια, καθώς και στην κατοχή της, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: αναδιπλούμενος σουγιάς, πλήθος ρολογιών, δακτυλιδιών και κοσμημάτων, κάρτες και δελτία μεταφοράς χρημάτων , πλαστικό σακουλάκι που περιείχε πιθανόν κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη συνολικού βάρους 0,3 γραμμαρίων, πλαστή βεβαίωση μόνιμης διαμονής και

κινητά τηλέφωνα.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα, έχουν εξιχνιαστεί τέσσερις περιπτώσεις κλοπών με θύματα κυρίως άτομα με αναπηρία, ενώ υπολογίζεται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η κατηγορούμενη ξεπερνά τα 23.050 ευρώ.

Επιπλέον, όπως διαπιστώθηκε, σε βάρος της εκκρεμούσαν δύο καταδικαστικές αποφάσεις για κλοπές και πλαστογραφία, συνολικής ποινής φυλάκισης 3 ετών και 8 μηνών, ενώ η ίδια έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν για ομοειδή αδικήματα και της έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Η συλληφθείσα, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ενώ το προανακριτικό έργο για την εξακρίβωση του πλήρους εύρους της εγκληματικής της δραστηριότητας, συνεχίζεται.