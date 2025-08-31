Χειροβομβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου ξεβράστηκε στο Μεγάλο Καβούρι – Έκλεισε η παραλία

Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση των αρχών καθώς χειροβομβίδα ξεβράστηκε στην παραλία στο Μεγαλο Καβούρι το πρωί της Κυριακής, 31.08.2025.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα μετά τον εντοπισμό της χειροβομβίδας στελέχη του Λιμενικού, της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και της ΕΛΑΣ, οι οποίοι προχώρησαν σε αποκλεισμό της παραλίας στο Καβούρι για λόγους ασφαλείας.

Οι άνθρωποι που βρίσκονταν στην δημοφιλή παραλία απομακρύνθηκαν και η πρόσβαση απαγορεύτηκε μέχρι νεοτέρας.

Ειδικό κλιμάκιο πυροτεχνουργών έχει ήδη κληθεί για να εξετάσει το εύρημα και να αποφασίσει τον τρόπο εξουδετέρωσής του, αναφέρει το Notia Report.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πρόκειται για κατάλοιπο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου που παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα.