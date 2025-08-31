Συμβαίνει τώρα:
Χειροβομβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου ξεβράστηκε στο Μεγάλο Καβούρι – Έκλεισε η παραλία

Αναστάτωση προκάλεσε η χειροβομβίδα στο Καβούρι
Η χειροβομβίδα που βρέθηκε στο Καβούρι / notiareport.gr

Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση των αρχών καθώς χειροβομβίδα ξεβράστηκε στην παραλία στο Μεγαλο Καβούρι το πρωί της Κυριακής, 31.08.2025.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα μετά τον εντοπισμό της χειροβομβίδας στελέχη του Λιμενικού, της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και της ΕΛΑΣ, οι οποίοι προχώρησαν σε αποκλεισμό της παραλίας στο Καβούρι για λόγους ασφαλείας.

Οι άνθρωποι που βρίσκονταν στην δημοφιλή παραλία απομακρύνθηκαν και η πρόσβαση απαγορεύτηκε μέχρι νεοτέρας.

Η χειροβομβίδα που βρέθηκε στο Καβούρι / notiareport.gr

Ειδικό κλιμάκιο πυροτεχνουργών έχει ήδη κληθεί για να εξετάσει το εύρημα και να αποφασίσει τον τρόπο εξουδετέρωσής του, αναφέρει το Notia Report.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πρόκειται για κατάλοιπο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου που παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα.

Ελλάδα
