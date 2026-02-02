Χίος: Μάχη για να απομακρυνθεί ο τεράστιος βράχος που έπεσε – Προσπαθούν να τον σπάσουν για να τον μεταφέρουν

Αποκλεισμένη παραμένει και σήμερα (02.02.2026) η εθνική Χίου Καρδαμύλων, από την επικίνδυνη κατολίσθηση που σημειώθηκε την Κυριακή όταν τεράστιος βράχος προσγειώθηκε στον δρόμο, μία ανάσα μακριά από τα αυτοκίνητα που περνούσαν από το σημείο.

Κλιμάκια του νησιού δίνουν μάχη, -από τη στιγμή που έγινε η κατολίσθηση- για να απομακρύνουν τον βράχο από τον κεντρικό δρόμο της Χίου. Λόγω του μεγέθους του, η μοναδική λύση είναι να σπάσει με ελεγχόμενο τρόπο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με την ολοκλήρωση των εργασιών αναμένεται να παραδοθούν στην κυκλοφορία και τα δύο ρεύματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που βγήκαν στο φως από χθες, ο βράχος προσγειώθηκε με σφοδρότητα στον δρόμο, ανάμεσα σε αυτοκίνητα που τύχαινε να περνάνε από το σημείο.

Σε αυτοκίνητο με 2 επιβάτες που πέρναγε από το σημείο, προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές χωρίς τραυματισμούς.

Ο τεράστιος βράχος φαίνεται να αποκολλήθηκε ξαφνικά από την απότομη πλαγιά του βουνού και να κατέληξε στο οδόστρωμα, κάνοντας αδύνατη τη διέλευση των οχημάτων από το συγκεκριμένο σημείο. Η κυκλοφορία διεκόπη άμεσα, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω κίνδυνοι για τους διερχόμενους οδηγούς.