Χίος: Οι ιστορίες των παιδιών που διασώθηκαν από το ναυάγιο με τους μετανάστες – Ξεκληρίστηκαν οικογένειες

Από το απόγευμα του Σαββάτου (07.02.2026) νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» 6 παιδιά που τραυματίστηκαν στο πολύνεκρό ναυάγιο με τους μετανάστες στη Χίο.

Τα παιδιά που διασώθηκαν από το ναυάγιο με τους μετανάστες στη Χίο συνοδεύονται στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» από τρεις ενήλικες, όλοι επιζώντες μιας τραγωδίας που άφησε πίσω της νεκρούς, διαλυμένες οικογένειες και εικόνες που, όπως περιγράφεται, παρέπεμπαν σε «εμπόλεμη ζώνη».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα παιδιά επισκέφθηκε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ο οποίος σε εκτενή δήλωσή του περιγράφει με ωμό τρόπο τις συνθήκες, τις απώλειες και το βάρος που σήκωσαν τα νοσοκομεία Χίου και Παίδων.

«Τα παιδάκια παίζουν – είναι καλά»

Όπως αναφέρει, τα παιδιά που μεταφέρθηκαν στο Παίδων βρίσκονται σε καλή κατάσταση και ήδη παίζουν με παιχνίδια που τους προσέφεραν εργαζόμενοι του νοσοκομείου. Τρεις συνοδοί φέρουν κατάγματα και πρόκειται να μεταφερθούν στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», εκτός κινδύνου.

Πίσω όμως από τη σταθερή κλινική εικόνα, κρύβονται ιστορίες ακραίας απώλειας:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πατέρας συνοδεύει τα δύο παιδιά του, ενώ η σύζυγός του νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Χίο. Στο ναυάγιο έχασαν τον 12χρονο γιο τους και το έμβρυο που κυοφορούσε η μητέρα, 9 μηνών, το οποίο αφαιρέθηκε νεκρό με καισαρική.

Μητέρα συνοδεύει τρία ανήλικα παιδιά, έχοντας χάσει τον σύζυγό της. Το ένα κορίτσι φέρει κατάγματα.

Αγόρι νοσηλεύεται με τη μητέρα του, ενώ ο πατέρας παραμένει νοσηλευόμενος στη Χίο.

Το νοσοκομείο Χίου «γονάτισε», αλλά στάθηκε όρθιο

Ο Μιχάλης Γιαννάκος περιγράφει ότι στο νοσοκομείο Χίου προσήλθαν σχεδόν ταυτόχρονα 25 τραυματίες, ανάμεσά τους παιδιά ακόμη και ενός έτους, βαριά τραυματισμένοι, αλλά και νεκροί.

«Μεσάνυχτα έγιναν διαγνωστικές εξετάσεις, χειρουργεία, εισαγωγές σε ΜΕΘ. Χρειάζονταν τα πάντα: φαγητό, κουβέρτες, υποστήριξη», σημειώνει.

Χωρίς καμία προειδοποίηση, εργαζόμενοι άφησαν τα σπίτια τους και έσπευσαν στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, ακόμη και ασθενείς που περίμεναν να εξεταστούν, καθώς και συνοδοί, βοήθησαν στα επείγοντα.

«Σκηνές αρχαίας τραγωδίας», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Νεκροί, βαριά τραυματίες και εγκυμοσύνες που δεν ολοκληρώθηκαν

Στη Χίο:

Γυναίκα με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις κατέληξε πριν προλάβει να χειρουργηθεί.

Έγκυος 9 μηνών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ· το έμβρυο αφαιρέθηκε νεκρό.

Τρία παιδιά νοσηλεύονται στην παιδιατρική, τέσσερα στη χειρουργική και δύο στη ΜΕΘ.

Στο Παίδων:

Νοσηλεύονται συνολικά έξι παιδιά.

Δύο ακόμη παιδιά βρίσκονται στην παιδιατρική με τη μητέρα τους, η οποία έχασε σύζυγο και 17χρονο γιο. Ένας ακόμη γιος, 15 ετών, νοσηλεύεται στη χειρουργική.

Μητέρα που έχασε σύζυγο και πέντε παιδιά πήρε εξιτήριο με ένα κοριτσάκι και μεταφέρθηκε σε δομή φιλοξενίας.

Λιμενικοί τραυματισμένοι – κάτοικοι σε αλληλεγγύη

Δύο λιμενικοί νοσηλεύτηκαν με τραύματα και είναι σοκαρισμένοι. Όπως αναφέρεται, πρόκειται για νέους εργαζόμενους, με ελάχιστο χρόνο υπηρεσίας.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ τονίζει την ευαισθησία των λιμενικών, αλλά και την αλληλεγγύη των κατοίκων της Χίου, που συνεχώς προσφέρουν είδη πρώτης ανάγκης στους τραυματίες.

«Να εξεταστούν τα αίτια – να αποδοθούν ευθύνες»

Ο Μιχάλης Γιαννάκος ζητά να διερευνηθούν τα αίτια του ναυαγίου και να αποδοθούν ευθύνες, εφόσον προκύψουν, ενώ εκφράζει την υπερηφάνεια του για τους υγειονομικούς και το βάρος που σηκώνει η κοινωνική υπηρεσία του νοσοκομείου.

Παράλληλα, σημειώνει ότι η παρουσία ΜΚΟ στα νοσοκομεία πρέπει να γίνεται με άδεια της διοίκησης και συντονισμό με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Πηγή iatropedia.gr