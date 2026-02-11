Χίος: Χτύπησε με πέτρα στο κεφάλι την 19χρονη σύντροφό του και αναζητείται – Γνωστός στις αρχές ο δράστης

Σοβαρή επίθεση εκτυλίχθηκε στην Χίο, το βράδυ της Τρίτης (10.02.2026), όπου ένας άνδρας χτύπησε άγρια με πέτρα στο κεφάλι την 19χρονη σύντροφό του, με αποτέλεσμα το θύμα να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο του νησιού.

Η επίθεση έγινε στο Βροντάδο της Χίου και έγινε γρήγορα αντιληπτή από οδηγό που τύχαινε να περνά από το σημείο. Ο δράστης κατάφερε να χτυπήσει την νεαρή 3 φορές στο κεφάλι με την πέτρα, με αποτέλεσμα να της προκαλέσει θλαστικό τραύμα.

Στο σημείο έφτασε γρήγορα περιπολικό της ΕΛΑΣ με σκοπό να συλληφθεί ο δράστης. Από την έρευνα αποδείχθηκε πως είχε απασχολήσει και παλιότερα τις αρχές ενώ έμενε στο σπίτι της συντρόφου του. Μέχρι στιγμής παραμένει ασύλληπτος ενώ οι έρευνες των αρχών είναι σε εξέλιξη.

Η 19χρονη αφού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Χίου και έλαβε τις πρώτες βοήθειες, επέστρεψε στο σπίτι της συνοδεία της αστυνομίας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η κοπέλα ήταν παλιότερα στην «Κιβωτό του Κόσμου» και μένει μόνη της στη Χίο.