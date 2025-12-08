Χολαργός: Με δόλωμα μια κοπέλα έστησαν ραντεβού σε 14χρονο και τον μαχαίρωσαν

Με δόλωμα μια κοπέλα έστησαν ενέδρα σε έναν 14χρονο στο Χολαργό και τον μαχαίρωσαν επτά φορές με αποτέλεσμα ο ανήλικος να μεταφερθεί στο νοσοκομείο και να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.



Όλα συνέβησαν το περασμένο Σάββατο (6/12/2025) σε πολυσύχναστο σημείο του Χολαργού με θύμα ένα 14χρονο αγόρι, που έπεσε θύμα της ενέδρας, και δράστες έναν 17χρονο κι έναν 19χρονο.

Τα δύο μεγαλύτερα παιδία κατάφεραν να παρασύρουν τον 14χρονο στο σημείο και να τον μαχαιρώσουν σε διάφορα σημεία του σώματός του. Ως δόλωμα είχε εμφανιστεί μια κοπέλα με την οποία πίστευε ότι είχε κλείσει ραντεβού ο 14χρονος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο εμφανίστηκαν τα δύο άτομα με τα οποία ο 14χρονος είχε διενέξεις στο παρελθόν. Ο ένας από αυτούς άρχισε να τον μαχαιρώνει και ο άλλος να τον χτυπάει με γροθιές.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 15:30 το μεσημέρι του Σαββάτου, ενώ ο 14χρονος μετά τα χτυπήματα που είχε δεχτεί πήγε σε καφετέρια της περιοχής προκειμένου να περιποιηθούν τα τραύματά του.

Το ψεύτικο προφίλ μέσω του οποίου έκλεισαν ραντεβού στον 14χρονο:





«Στις δέκα το βράδυ του Σαββάτου ένα παιδί 14 ετών μεταφέρθηκε μαχαιρωμένο από το Χολαργό στο Παίδων. Το παιδί είχε δεχτεί επτά μαχαιριές από έναν 17χρονο κι έναν 19χρονο στο γλουτό, στο μηρό καις την κοιλιακή χώρα. Έγινε χειρουργείο και το παιδί είναι εκτός κινδύνου.

Υπήρχε ένα διαδικτυακό δόλωμα με τον 14χρονο να πιστεύει ότι θα συναντήσει μια κοπέλα. Ξαφνικά εμφανίστηκαν τα δύο αυτά άτομα και τον μαχαίρωσαν. Κοπέλα δεν υπήρχε στο σημείο» λέει στο newsit.gr ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.