Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Χολαργός: Με δόλωμα μια κοπέλα έστησαν ραντεβού σε 14χρονο και τον μαχαίρωσαν

«Το παιδί είχε δεχτεί επτά μαχαιριές από έναν 17χρονο κι έναν 19χρονο» είπε στο newsit.gr ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος
περιπολικό
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Με δόλωμα μια κοπέλα έστησαν ενέδρα σε έναν 14χρονο στο Χολαργό και τον μαχαίρωσαν επτά φορές με αποτέλεσμα ο ανήλικος να μεταφερθεί στο νοσοκομείο και να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Όλα συνέβησαν το περασμένο Σάββατο (6/12/2025) σε πολυσύχναστο σημείο του Χολαργού με θύμα ένα 14χρονο αγόρι, που έπεσε θύμα της ενέδρας, και δράστες έναν 17χρονο κι έναν 19χρονο.

Τα δύο μεγαλύτερα παιδία κατάφεραν να παρασύρουν τον 14χρονο στο σημείο και να τον μαχαιρώσουν σε διάφορα σημεία του σώματός του. Ως δόλωμα είχε εμφανιστεί μια κοπέλα με την οποία πίστευε ότι είχε κλείσει ραντεβού ο 14χρονος.

Ωστόσο εμφανίστηκαν τα δύο άτομα με τα οποία ο 14χρονος είχε διενέξεις στο παρελθόν. Ο ένας από αυτούς άρχισε να τον μαχαιρώνει και ο άλλος να τον χτυπάει με γροθιές.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 15:30 το μεσημέρι του Σαββάτου, ενώ ο 14χρονος μετά τα χτυπήματα που είχε δεχτεί πήγε σε καφετέρια της περιοχής προκειμένου να περιποιηθούν τα τραύματά του.

Το ψεύτικο προφίλ μέσω του οποίου έκλεισαν ραντεβού στον 14χρονο:

Προφίλ

«Στις δέκα το βράδυ του Σαββάτου ένα παιδί 14 ετών μεταφέρθηκε μαχαιρωμένο από το Χολαργό στο Παίδων. Το παιδί είχε δεχτεί επτά μαχαιριές από έναν 17χρονο κι έναν 19χρονο στο γλουτό, στο μηρό καις την κοιλιακή χώρα. Έγινε χειρουργείο και το παιδί είναι εκτός κινδύνου.

Υπήρχε ένα διαδικτυακό δόλωμα με τον 14χρονο να πιστεύει ότι θα συναντήσει μια κοπέλα. Ξαφνικά εμφανίστηκαν τα δύο αυτά άτομα και τον μαχαίρωσαν. Κοπέλα δεν υπήρχε στο σημείο» λέει στο newsit.gr ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
196
92
86
80
70
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των 2 διασωθέντων από το ναυάγιο στην Κρήτη με τους 17 νεκρούς μετανάστες - Μίλησαν για 34 συνολικά επιβαίνοντες
Πολλοί είχαν παραισθήσεις, βουτούσαν στη θάλασσα, λέγοντας ότι θα επιστρέψουν με φαγητό και νερό, αλλά δεν επέστρεψαν ποτέ πίσω στη βάρκα
μετανάστες
Εκτός ελέγχου η κατάσταση στα μπλόκα των αγροτών: Άγρια επεισόδια στην Κρήτη με μάχες σώμα με σώμα με τα ΜΑΤ – Κλειστό το αεροδρόμιο Ηρακλείου
Εκατοντάδες αγρότες έχουν μπει στην πίστα του αεροδρομίου «Ν. Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο ενώ εκρηκτική παραμένει η κατάσταση και στο αεροδρόμιο «Ι. Δασκαλογιάννης» στα Χανιά
αγρότης 11
Newsit logo
Newsit logo