Χρήστος Τριαντόπουλος: Ειδικό δικαστήριο για το «μπάζωμα» στα Τέμπη, ζητά ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Την παραπομπή του πρώην Υφυπουργού, Χρήστου Τριαντόπουλου σε δίκη ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου για την υπόθεση «μπαζώματος» του χώρου της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, ζητεί σύμφωνα με πληροφορίες ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρουλιάς.

Ο κ. Μητρουλιάς με την πολυσέλιδη πρότασή του προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, ζητεί την παραπομπή του πρώην Υφυπουργού για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, αναφορικά με τις πράξεις ή παραλείψεις του κατά τη διαχείριση της τραγωδίας των Τεμπών, κατά τις πρώτες ώρες μετά το πολύνεκρο δυστύχημα, που ο ίδιος βρέθηκε στον τόπο του συμβάντος και μετείχε ευρείας συσκέψεως.

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Ειδικότερα, ο πρώην υφυπουργός κατηγορείται μαζί με ακόμη 7 μη πολιτικά πρόσωπα ότι λανθασμένα δόθηκε η εντολή να εκκαθαριστεί ο χώρος ώρες μετά το πολύνεκρο δυστύχημα κι ενώ ακόμη οι διασώστες περισυνέλλεγαν ανθρώπινα μέλη και να πέσει τσιμέντο ώστε να μπουν οι γερανοί και να σηκώσουν τα κουφάρια των συρμών. Κατά την εισαγγελική κρίση , υπήρξε λανθασμένη απόφαση που δυσχέρανε το έργο της έρευνας και της δικαιοσύνης.

Το λόγο πλέον έχει το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο για το αν ο πρώην Υφυπουργός παραπεμφθεί ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου ή όχι. Σε περίπτωση που αποφασιστεί η παραπομπή του πρώην Υφυπουργού, τότε θα συγκροτηθεί το πρώτο Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπων και συγκεκριμένα για την υπόθεση του «μπαζώματος» του σημείου της τραγωδίας.

Εισαγγελική πρόταση: Παραπομπή και για Κ. Αγοραστό

Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, μαζί με τον Χρήστο Τριαντόπουλο, ζητείται να παραπεμφθούν σε δίκη από το Ειδικό δικαστήριο και άλλα 3 μη πολιτικά πρόσωπα, που συμμετείχαν στις συσκέψεις και έλαβαν αποφάσεις για το «μπάζωμα» του τόπου της τραγωδίας.

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Ανάμεσα σε αυτούς είναι ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κωνσταντίνος Αγοραστός και υψηλόβαθμοι πυροσβέστες. Η πρόταση του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου είναι απαλλακτική για 3 μη πολιτικά πρόσωπα, σε βάρος των οποίων ασκήθηκε ομοίως δίωξη για παράβαση καθήκοντος. Για αυτούς τους 3, ο εισαγγελέας ζητά να διαχωριστεί η δικογραφία και να διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα της Λάρισας προκειμένου να ελέγχουν εκεί για άλλο αδίκημα στο πλαίσιο των προανακριτικών τους καθηκόντων, που δεν συνδέεται με το υπουργικό αδίκημα.

Οι συγγενείς των 57 θυμάτων της ανείπωτης τραγωδίας, αλλά και οι επιζώντες τραυματίες, που κατά το στάδιο της ανάκρισης δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας ζητούν μετ’ επιτασεως την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος του Χρήστου Τριαντόπουλου σε κακούργημα.

Η απόφαση του Δικαστικού συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου αναμένεται στις αρχές του Φθινοπώρου.

«Τρέχει» η ανάκριση για τον Κώστα Καραμανλή

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη είναι ήδη η ανάκριση με βάση το νόμο περί ευθύνης Υπουργών για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή. Την ανάκριση διεξάγει ο κ. Ηλίας Γιαρένης και ήδη οι περισσότεροι συγγενείς θυμάτων έχουν περάσει το κατώφλι του γραφείου του για να δηλώσουν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, να καταθέσουν και να ζητήσουν αναβάθμιση της κατηγορίας από το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος στο κακούργημα που βαρύνει και τους υπόλοιπους κατηγορούμενους στην κύρια δίκη, των επικίνδυνων παρεμβάσεων στη συγκοινωνία με ενδεχόμενο δόλο.