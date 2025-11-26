Χριστούγεννα 2025: Όλα έτοιμα για τη φωταγώγηση του δέντρου στο Σύνταγμα – Μπήκαν εκατοντάδες λαμπιόνια

Τις τελευταίες «πινελιές» βάζουν τα συνεργεία του δήμου Αθηναίων στο εντυπωσιακό δέντρο που έχει στηθεί στο Σύνταγμα για τα Χριστούγεννα και θα φωταγωγηθεί, «επίσημα», σε ειδική εκδήλωση την Πέμπτη (27.11.2025).

Το δέντρο, ύψους 19 μέτρων, έφτασε από τη Βυτίνα στο Σύνταγμα στις 21 Νοεμβρίου, και το βράδυ της 25ης Νοεμβρίου ξεκίνησε ο στολισμός του δέντρου που θα φωταγωγηθεί την Πέμπτη για τα Χριστούγεννα.

Πρώτα μπήκαν οι μεγάλες σειρές από τα λαμπιόνια, ενώ το πρωί της Τετάρτης (26.11.2025) πήραν σειρά τα… στολίδια. Σε ανακοίνωσή του, ο δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες να δώσουν το «παρών» την Πέμπτη, από τις 5 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος, για τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Το πρόγραμμα αναλυτικά:

17.00 -17.40 Big Band του Δήμου Αθηναίων

18.00 -18.30 Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων

18.30 – 19.30 Συναυλία Πάνου Μουζουράκη, Α’ μέρος

19.30 Φωταγώγηση

19.30 – 20.30 Συναυλία Πάνου Μουζουράκη, Β’ μέρος

Παρουσιαστές της βραδιάς θα είναι ο Κρατερός Κατσούλης και η Ντόρα Μακρυγιάννη.

Συμμετέχει και η Παιδική Χορωδία των 2ου και 3ου Δημοτικών Σχολείων Παπάγου.