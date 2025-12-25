Ελλάδα

Χριστούγεννα μέσα στο τρένο: Αμαξοστοιχία με 318 επιβάτες χάλασε έξω από το Λιανοκλάδι

Πάνω από δύο ώρες η καθυστέρηση - Οι επιβάτες έμειναν για ώρα μέσα στο σκοτάδι μέχρι να αλλάξει η χαλασμένη μηχανή
Χριστουγεννιάτικη ταλαιπωρία για τους επιβάτες της αμαξοστοιχίας Intercity 56 με προορισμό τη Θεσσαλονίκη

Χριστουγεννιάτικη ταλαιπωρία για τους 318 επιβάτες της αμαξοστοιχίας Intercity 56 με προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Αιτία, βλάβη της μηχανής, η οποία έπρεπε να αντικατασταθεί.

Η αμαξοστοιχία Intercity 56 για τη Θεσσαλονίκη έφτασε αρχικά με δεκάλεπτη καθυστέρηση στο Λιανοκλάδι στις 20:20 το βράδυ της Πέμπτης (25.12.2025), Χριστούγεννα.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, το τρένο αναχώρησε στις 20:40 για Λάρισα – Θεσσαλονίκη, όμως 10 λεπτά μετά την αναχώρηση από τον σταθμό του Λιανοκλαδίου, ακινητοποιήθηκε και οι 318 επιβάτες έμειναν στο απόλυτο σκοτάδι, χωρίς να έχουν ούτε σήμα στα κινητά τους!

Με αρκετή καθυστέρηση οι επιβάτες ενημερώθηκαν ότι υπάρχει βλάβη που θα μπορούσε να διορθωθεί στο σημείο.

Ωστόσο, μετά από σχεδόν μία ώρα ενημερώθηκαν ότι θα ερχόταν άλλη αμαξοστοιχία για να γυρίσουν Λιανοκλάδι.

Αυτό έγινε μετά τις 10 μ.μ., όταν και τοποθετήθηκε νέα μηχανή στο τρένο.

Χριστουγεννιάτικη ταλαιπωρία για τους επιβάτες της αμαξοστοιχίας Intercity 56 με προορισμό τη Θεσσαλονίκη

Κάπως έτσι οι επιβάτες έφυγαν για τους προορισμούς τους στις 22:20, ενώ υπό κανονικές συνθήκες θα βρίσκονταν στη Θεσσαλονίκη στις 23:10!

Χριστούγεννα στα βαγόνια, λοιπόν, για εκατοντάδες άτομα που επέλεξαν το τρένο, ώστε να γλυτώσουν την… ταλαιπωρία από τα μπλόκα των αγροτών.

Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια της βλάβης.

8
