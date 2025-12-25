Χριστούγεννα: Πώς θα κινηθούν μετρό, λεωφορεία, τραμ και τρόλεϊ – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Τροποποιήσεις στα δρομολόγια των μετρό, λεωφορείων, τραμ και τρόλεϊ για σήμερα 25 Δεκεμβρίου 2025 αλλά και την δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων.

Όσοι σκοπεύουν να μετακινηθούν ανήμερα αλλά και τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων (Πέμπτη 25.12.2025 και Παρασκευή 26.12.2025), θα πρέπει να έχουν στον νου τους ότι μετρό, λεωφορεία, τραμ και τρόλεϊ θα κινούνται με πρόγραμμα Κυριακής και αργιών.

Τα δρομολόγια θα είναι πιο αραιωμένα, από την αρχή έως το τέλος της λειτουργίας τους.

Πέρα από αυτό, έχουν μπει ήδη σε ισχύ ορισμένες αλλαγές σε συγκεκριμένα δρομολόγια λεωφορείων λόγω έργων και εκδηλώσεων.

Τροποποιήσεις στις εξής γραμμές:

Άγιοι Ανάργυροι – Καματερό (25/12): Γραμμή 704, προσωρινή τροποποίηση 11:00–14:00.

Πειραιάς (25/12 & 27/12): Γραμμή 826, προσωρινή αλλαγή δρομολογίου 07:00–15:00 λόγω εργασιών στην οδό Πατρών.

Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, για την Κυριακή (28/12) δρομολογείται η ένταξη έως τριών επιπλέον συρμών σε κάθε μία από τις τρεις γραμμές του Μετρό, για τη διευκόλυνση μετακίνησης των επιβατών καθώς τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά.