Χριστούγεννα: Ρετρό στολίδια και παιχνίδια στην καρδιά της Αθήνας – Γιορτινές, νοσταλγικές εικόνες

Χριστούγεννα σημαίνει χαρά, πολύχρωμα φώτα, στολίδια, γιρλάντες, δέντρο στολισμένο. Για τα παιδιά όμως σημαίνει παιχνίδια! Ένα μικρό μαγαζί στην καρδιά της Αθήνας, μας πηγαίνει σε άλλες εποχές, με ρετρό παιχνίδια και στολίδια που φέρνουν αναμνήσεις παιδικών χρόνων άλλων εποχών και είναι ξανά στην μόδα.

Ποιος θυμάται τη ρουλέτα «πάρε ένα-δώσε δύο» που παιζόταν τα Χριστούγεννα κυρίως με όσπρια για το καλό. Ποιος θυμάται τα χάρτινα στολίδια και τις γυάλινες μπάλες που κάθε χρόνο στο ξεστόλισμα έσπαγαν μία – δύο.

Ποιος δεν θυμάται τα φουσκωτά Αγιοβασιλάκια με τους τάρανδους, τις σβούρες, τις γυάλινες κορυφές για το δέντρο, τα χάρτινα αστέρια με τη χρυσόσκονη.

Όλα αυτά υπάρχουν ακόμη και δεν έχουν χάσει την ομορφιά και τη μαγεία τους στο πέρασμα του χρόνου.