Χριστουγεννιάτικη γιορτή με τον Σάκη Ρουβά στον Ξενώνα «Μαριάννα Β. Βαρδιογιάννη – Ελπίδα»

Ένα από τα παιδιά της ΕΛΠΙΔΑΣ προσέφερε δώρο στον Σάκη Ρουβά
Μαριάννα Λαιμού και Σάκης Ρουβάς με μέλη του ΔΣ του Σωματείου ΕΛΠΙΔΑ, μέλη του ELPIDA Youth, τη διευθύντρια του Ξενώνα ΕΛΠΙΔΑ Άννα Παναγοπούλου και τον υπεύθυνο Ψυχοκοινωνικής Υπηρεσίας Δήμητρη Νάνη
Μια χριστουγεννιάτικη έκπληξη με τον Αγγελιοφόρο της ΕΛΠΙΔΑΣ Σάκη Ρουβά οργανώθηκε για τα παιδιά του Ξενώνα «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ», την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025.

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης μικρών και μεγάλων, Σάκης Ρουβάς, επισκέφθηκε τον Ξενώνα της ΕΛΠΙΔΑΣ, τραγούδησε με τα παιδιά χριστουγεννιάτικα τραγούδια, αλλά και δικές του επιτυχίες, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα χαράς, κεφιού και ξεγνοιασιάς για παιδιά και γονείς!

Συνομίλησε με όλα τα παιδιά και τις οικογένειές τους και αντάλλαξαν ευχές για τις γιορτινές ημέρες.

Τον Σάκη Ρουβά υποδέχτηκε η Αντιπρόεδρος του Σωματείου κυρία Μαριάννα Λαιμού, μαζί με την Διευθύντρια του Ξενώνα κυρία Άννα Παναγοπούλου, τον υπεύθυνο Ψυχοκοινωνικής Υπηρεσίας της ΕΛΠΙΔΑΣ κύριο Δημήτρη Νάνη, μέλη του ΔΣ του Σωματείου και μέλη του ELPIDA Youth. Όλοι μαζί ευχαρίστησαν τον Σάκη Ρουβά για την πολύτιμη και διαρκή στήριξή του στα παιδιά με καρκίνο και τις οικογένειές τους.

Δημήτρης Τσέλιος, Μαριάννα Λαιμού

Μαριάννα Λαιμου, Σάκης Ρουβάς

Στην εκδήλωση, το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΘΕΟΝΗ προσέφερε ένα χρηματικό ποσό ως δωρεά για τη στήριξη του Κοινωνικού Ταμείου της ΕΛΠΙΔΑΣ μαζί με δώρα για όλα παιδιά, μια συμβολική κίνηση με την οποία τα νερά ΘΕΟΝΗ εντάσσονται στην μεγάλη αλυσίδα αγάπης και στήριξης του Σωματείου. Παρών στην εκδήλωση ήταν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κύριος Δημήτρης Τσέλιος ο οποίος δεσμεύτηκε ότι θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό της ΕΛΠΙΔΑΣ.

