Χριστουγεννιάτικο bazaar αγάπης και προσφοράς από το σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ»

Με μεγάλη επιτυχία, και μέσα σε ένα γιορτινό κλίμα αγάπης και προσφοράς, πραγματοποιήθηκε και φέτος το καθιερωμένο Χριστουγεννιάτικο Bazaar του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο», την Τετάρτη 10 και την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025, στο ξενοδοχείο Semiramis στο Κεφαλάρι.

Η χριστουγεννιάτικη αγορά της ΕΛΠΙΔΑΣ άνοιξε και πάλι την αγκαλιά της για να στηρίξει τα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο και τις οικογένειές τους.

Η Πρόεδρος της ΕΛΠΙΔΑΣ, κυρία Χριστιάνα Βαρδινογιάννη, υποδέχτηκε φίλους και υποστηρικτές και τις δύο ημέρες του Bazaar και τόνισε ότι η δύναμη της προσφοράς και της αλληλεγγύης είναι το πιο πολύτιμο δώρο των Χριστουγέννων, ενώ ευχαρίστησε θερμά τους εθελοντές, τους χορηγούς και όλους όσοι στηρίζουν εδώ και τόσα χρόνια την ΕΛΠΙΔΑ.

Οι εκατοντάδες επισκέπτες που για μια ακόμα χρονιά βρέθηκαν στο πλευρό του Σωματείου είχαν την ευκαιρία να προμηθευτούν μοναδικά δώρα, γιορτινά αντικείμενα και το γούρι της ΕΛΠΙΔΑΣ για το 2026, φιλοτεχνημένο από τη σχεδιάστρια κοσμημάτων και επικεφαλής της Επιτροπής ELPIDA Youth, κυρία Μαριάννα Λαιμού. Το φετινό γούρι, κομψό και διαχρονικό, φέρει χαραγμένες τις λέξεις ΑΓΑΠΗ, ΦΩΣ και ΕΛΠΙΔΑ, συμβολίζοντας τις αξίες που καθοδηγούν το έργο του Συλλόγου και εμπνέουν κάθε νέα χρονιά.

Το Bazaar στήριξαν με την παρουσία τους ο Αγγελιοφόρος της ΕΛΠΙΔΑΣ Σάκης Ρουβάς και η Καλλιτέχνης για την ΕΛΠΙΔΑ Νατάσα Θεοδωρίδου ενώνοντας τις δυνάμεις τους με το Σωματείο και στέλνοντας τις ευχές και την αγάπη τους στα παιδιά που δίνουν την πιο δύσκολη μάχη.

Στην εορταστική ατμόσφαιρα συνέβαλε και ο ραδιοφωνικός σταθμός Δρόμος FM 89.8, ο οποίος εξέπεμπε ζωντανά από τον χώρο με τη ραδιοφωνική παραγωγό Ράνια Αντωνάκη και τη συμμετοχή των γνωστών καλλιτεχνών Θοδωρή Φέρρη και Γιώργου Σαμπάνη.

Η Φιλαρμονική του Δήμου Κηφισιάς «Ανδρέας Κατεβαίνης», οι Μολυβένιοι Στρατιώτες της ομάδας ArtVenture Productions και η κοινή Χορωδία του Κολλεγίου Αθηνών & Ψυχικού με τις ζωντανές τους ερμηνείες χάρισαν στο Bazaar χριστουγεννιάτικη μαγεία!

Το Bazaar της ΕΛΠΙΔΑΣ αποτελεί έναν ξεχωριστό θεσμό που συνδυάζει τη χαρά των γιορτών με την ουσιαστική στήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους. Με κάθε αγορά, οι επισκέπτες γίνονται μέρος μιας μεγάλης αλυσίδας αγάπης και ελπίδας, που φωτίζει τις ζωές των παιδιών και ενισχύει το έργο του Συλλόγου.

Το περίπτερο με τα είδη του eshop του Σωματείου ΕΛΠΙΔΑ συγκέντρωσε το μεγάλο ενδιαφέρον των επισκεπτών, όπως και τα προϊόντα των Diamond Club Danelian, Dirty Laundry, Emily Vafias, Type Center, Marva, Boabella, που προσέφεραν τα προϊόντα τους στην ΕΛΠΙΔΑ.

Παρών στο Bazaar ήταν, όπως κάθε χρόνο ο Σύλλογος «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ», δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να συμβάλουν στην τυποποίηση ενός δείγματος εθελοντή δότη μέσω του Προγράμματος «Υιοθέτησε ένα δείγμα», δίνοντας στα φετινά Χριστούγεννα μια

ξεχωριστή έννοια ανθρωπιάς κι αλληλεγγύης.

Παράλληλα, στο Bazaar συμμετείχαν 31 μεγάλες εταιρείες, οι οποίες θα διαθέσουν μέρος των εσόδων τους για τους σκοπούς του Σωματείου, και συγκεκριμένα:

ALALEON, ALL ABOUT EVE, ANGELINA JEWELS, EPTA THE CONCEPT STORE, FIRST ΗΟΜΕ DESIGN, FRENCHIE, FYSTIKI SHOP, HAPPY EVER AFTER, KESSARIS, LALAOUNIS, LIANA VOURAKIS, ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑ, MRS ZEBRA, NAKAS CONCEPT, NEW MOON, ΟΛΓΑ ΚΑΝΔΑΡΑΚΗ, PHIL’ S GRANOLA, RAM OUTFITS, REVE DE LA MAISON, SCAPERDAS, SEASONAL EXPRESS, SERKOS, SOLON EVAGGELOU, SUNSHINE DELI TREASURES, THE MAMACITA STORE, THE PARTY LOFT, THOMAS WORKSHOP, TREASURE BOX, TSANOS BAKERY, VENETIA VILDIRIDIS, VST.

Στην οργανωτική επιτροπή του φετινού Bazaar συμμετείχαν οι κυρίες:

Τζωρτζίνα Έλληνα, Αλίνα Μινέτα, Νάσια Θανοπούλου και Μαρία Κουρούπη.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο ξενοδοχείο Semiramis για την ευγενική φιλοξενία και σε όλους τους χορηγούς που στήριξαν το bazaar και συγκεκριμένα: στην Target Security για την πολυετή προσφορά της στη φύλαξη του χώρου, στην εταιρεία Loud & Clear Entertainment για την ηχητική κάλυψη, στην εταιρεία Parties 2b remembered που έφερε στην παρέα μας τον γκρινιάρη Γκρίντς, στην εταιρεία Κόκκος-Πογάτος Α.Β.Ε. για την προσφορά καραμελών, τη Χριστίνα Φιλιαγκουρίδου και την Ελίνα Σμπώκου για την πολύτιμη βοήθειά τους στην υλοποίηση της εκδήλωσης.

Τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα μέλη του Συλλόγου ΕΛΠΙΔΑ, της Επιτροπής ELPIDA Youth και όλους τους εθελοντές, για την προσφορά και στήριξή τους για την πραγματοποίηση του Bazaar και βεβαίως σε όλο τον κόσμο που μας επισκέφθηκε!