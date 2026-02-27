Χρυσή Αυγή: Αναβολή στην ανακοίνωση της δικαστικής απόφασης – Στις 4 Μαρτίου η ετυμηγορία των δικαστών 

Στις 4 Μαρτίου θα ανακοινωθεί η απόφαση του δικαστηρίου για τη Χρυσή Αυγή. Η εκφώνηση της τελεσίδικης απόφασης είχε προσδιοριστεί για σήμερα (27.02.2026), όμως η Πρόεδρος της έδρας ανακοίνωσε ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διάσκεψη των δικαστών για την απόφαση. Είχε προηγηθεί ενημέρωση από τον γραμματέα της έδρας στους δικηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας και υπεράσπισης.

Οι 42 κατηγορούμενοι δικάζονται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και επιμέρους πράξεις. Από τους 18 πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής, οι 7, μεταξύ των οποίων ο Νίκος Μιχαλολιάκος, ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο Γιάννης Λαγός, ο Χρήστος Παππάς κ.α. έχουν καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι εκτός από την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης αντιμετωπίζουν επιπλέον κατηγορίες για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι τον Σεπτέμβριο του 2013 με τον Γιώργο Ρουπακιά να έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε ισόβια ως ο φυσικός αυτουργός, και την επίθεση σε βάρος των Αιγύπτιων ψαράδων στο Πέραμα το 2012. Οι περισσότεροι καταδικασθέντες βρίσκονται εκτός φυλακής, μεταξύ των οποίων και ο Νίκος Μιχαλολιάκος. Οι μόνοι σήμερα προσωρινά κρατούμενοι είναι ο Ηλίας Κασιδιάρης και ο Γιάννης Λαγός.

Κατά την τριήμερη εισαγγελική αγόρευση τον περασμένο Δεκέμβριο, η εισαγγελική λειτουργός υπήρξε καταπέλτης για τους πρωτόδικα καταδικασμένους ως διευθυντές ή μέλη εγκληματικής οργάνωσης.

Η Κυριακή Στεφανάτου εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Χρυσή Αυγή είναι ναζιστικό μόρφωμα που στη χώρα μας λειτουργούσε ως εγκληματική οργάνωση. Η εισαγγελική λειτουργός εντόπισε ναζιστικά κίνητρα στην εγκληματική δράση των στελεχών και μελών του κόμματος, χαρακτηρίζοντάς τους «θιασώτες της ναζιστικής Γερμανίας και του Χίτλερ» και τη Χρυσή Αυγή «κόμμα – βιτρίνα».