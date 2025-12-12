Χρυσή Αυγή: Καταπέλτης η εισαγγελέας – Εγκληματική οργάνωση με ναζιστική ιδεολογία

Την πεποίθησή της ότι η Χρυσή Αυγή είναι ναζιστικό μόρφωμα που στη χώρα μας λειτουργούσε ως εγκληματική οργάνωση, εξέφρασε στην έναρξη της εισαγγελικής της πρότασης η εισαγγελέας της έδρας, Κυριακή Στεφανάτου.

Η εισαγγελική λειτουργός προϊδέασε για την καταδικαστική της πρόταση σε βάρος των 42 κατηγορουμένων, εντοπίζοντας ναζιστικά κίνητρα στην εγκληματική δράση των στελεχών και μελών του κόμματος, χαρακτηρίζοντάς τους «θιασώτες της ναζιστικής Γερμανίας και του Χίτλερ» και τη Χρυσή Αυγή «κόμμα-βιτρίνα».

«Η ναζιστική ιδεολογία είναι το κίνητρο της εγκληματικής δράσης που στέφεται κατά των αντιφρονούντων πολιτικά και των μεταναστών», είπε εμφατικά η κ. Κυριακή Στεφανάτου μιλώντας για μόρφωμα – γνήσιο τέκνο της ναζιστικής ιδεολογίας.

Την εισαγγελική πρόταση στην πολύκροτη δίκη της Χρυσής Αυγής σε δεύτερο βαθμό, ενώπιον του Α’ Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, παρακολουθούν οι γονείς του δολοφονημένου Παύλου Φύσσα και πολλοί φίλοι και υποστηρικτές του μουσικού και ακτιβιστή.

Από τους 42 κατηγορούμενους, παρών στο δικαστήριο ήταν μόνο ο καταδικασμένος ως διευθυντής εγκληματικής οργάνωσης και πρώην ευρωβουλευτής Γιάννης Λαγός που εκτίει ποινή κάθειρξης 13 ετών στις φυλακές Δομοκού.

Η εισαγγελική λειτουργός στην αγόρευσή της έκανε εκτενή αναφορά στην ιδεολογία των πρώην βουλευτών και μελών του κόμματος.

«Το γεγονός ότι ο καθένας στο σπίτι του μπορεί να έχει όποια ιδεολογία θέλει, δεν αναιρεί τον αντιρατσιστικό νόμο και τις καταστροφικές για την κοινωνία συνέπειες του εθνικοσοσιαλισμού. Υπήρξε στοχοποίηση μειονοτήτων. Η ποινική απαξία έγκειται ότι η κοινωνική απαξία μετατρέπεται σε στίγμα και επιζητείται η εξόντωσή τους» ανέφερε η κ. Στεφανάτου, επικαλούμενη ομιλίες του Νίκου Μιχαλολιάκου και μαρτυρίες μελών της Χρυσής Αυγής ότι η Χρυσή Αυγή δεν ήταν κόμμα, αλλά γιουρούσια. «Το γεγονός ότι η Χρυσή Αυγή δεν είναι κόμμα το έχει πει ο ίδιος ο Μιχαλολιάκος σε ομιλία του στο Σιδηρόκαστρο. Ο Μιχαλολιάκος ενδιαφερόταν να στήνει γιουρούσια. Ήταν άνθρωπος του πεζοδρομίου. Η Χρυσή Αυγή ήταν πεζοδρόμιο», είπε σχετικά η εισαγγελέας μιλώντας για εγκληματική οργάνωση που «δρούσε για τριάντα χρόνια και μετεξελίχθηκε σε κόμμα, η οποία δεν είναι μπουλούκι ούτε συμμορία».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η κ. Στεφανάτου και στη δομή του μορφώματος, κάνοντας λόγο για απόλυτο σεβασμό στην ιεραρχία και διαρκή λογοδοσία στην κεντρική διοίκηση.

«Υπήρχε διαρκής λογοδοσία των κατώτερων οργάνων στην κεντρική διοίκηση, η απευθείας επικοινωνία κατώτερων οργάνων με την κεντρική διοίκηση παρακάμπτοντας κάποιο ενδιάμεσο όργανο απαγορευόταν ρητά γιατί κάτι τέτοιο θα παρέκαμπτε το οργανόγραμμα, όλα ήταν οργανωμένα και σε γνώση της κεντρικής διοίκησης. Υπήρχε απόλυτη πειθαρχία στην ιεραρχία», είπε χαρακτηριστικά.

42 στο εδώλιο για εγκληματική οργάνωση

Οι 42 κατηγορούμενοι δικάζονται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και επιμέρους πράξεις. Από τους 18 πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής, οι επτά εξ αυτών, μεταξύ των οποίων ο Νικος Μιχαλολιάκος, ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο Γιάννης Λαγός, ο Χρήστος Παππάς κ.α. έχουν καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι εκτός από την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης αντιμετωπίζουν επιπλέον κατηγορίες για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι τον Σεπτέμβριο του 2013 με τον Γιώργο Ρουπακιά να έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε ισόβια ως ο φυσικός αυτουργός, και την επίθεση σε βάρος των Αιγύπτιων ψαράδων στο Πέραμα το 2012. Οι περισσότεροι καταδικασθέντες βρίσκονται εκτός φυλακής, μεταξύ των οποίων και ο Νίκος Μιχαλολιάκος. Οι μόνοι σήμερα προσωρινά κρατούμενοι είναι ο Ηλίας Κασιδιάρης και ο Γιάννης Λαγός.

Η εισαγγελική αγόρευση συνεχίζεται.