Χρυσή Αυγή: Στη φυλακή η Ελένη Ζαρούλια – Καταδικάστηκε σε δεύτερο βαθμό σε 5 χρόνια φυλακή

Λίγο πριν κατεβάσει οριστικά αυλαία η δίκη της Χρυσής Αυγής σε δεύτερο βαθμό, το δικαστήριο στέλνει στη φυλακή τη σύζυγό του Νίκου Μιχαλολιάκου, Ελένη Ζαρούλια που καταδικάστηκε τελεσίδικα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση σε 5 χρόνια κάθειρξη.

Η πρώην βουλευτής του ναζιστικού μορφώματος της Χρυσής Αυγής πρωτόδικα καταδικάστηκε σε εξαετή κάθειρξη αλλά με αναστολή και δεν πήγε…μια μέρα φυλακή. Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα (11.03.2026) το δικαστήριο επέβαλε στη διευθυντήριο του ναζιστικού μορφώματος της Χρυσής Αυγής, ίδιες ποινές με αυτές που έλαβαν στον πρώτο βαθμό. Νίκος Μιχαλολιάκος, Ηλίας Κασιδιάρης, Γιάννης Λαγός, Χρήστος Παππάς, Γιώργος Γερμενής, Ηλίας Παναγιώταρος καταδικάστηκαν τελεσίδικα σε 13 χρόνια κάθειρξη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για τον πρώην βουλευτή Νίκο Μίχο που καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκιση το δικαστήριο μετέτρεψε σε χρηματική ποινή προς 5 ευρώ ημερησίως. Σε χρηματική μετατράπηκε η ποινή και για τους Μάρκο Ευγενικό, Θωμά Μαρία και Κωνσταντίνο Χατζηδάκη.

Το δικαστήριο ανέστειλε την ποινή για τους πρώην βουλευτές Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλο, Στάθη Μπούκουρα, Αντώνη Γρέγο, Δημήτρη Κουκούτση. Επίσης ανέστειλε την ποινή για τους καταδικασμένους Αριστόδημο Δασκαλακη και Γιώργο Τσιακανίκα. Για την αναστολή έκτισης ποινής επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Στη φυλακή μπαίνουν επίσης ο Γιώργος Δήμου, καταδικασμένος για συνέργεια στη δολοφονία Φύσσα και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, έχοντας τελεσίδικα καταδικαστεί σε 7 χρόνια κάθειρξη. Επιπλέον, ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος τελεσίδικα καταδικασμένος σε 7 χρόνια κάθειρξη, που μέχρι σήμερα δεν έχει κάνει φυλακή, αλλά και ο Γιώργος Σκάλκος που επίσης διατηρεί ποινή κάθειρξης 7 ετών και δεν έχει εκτίσει ποινή έως σήμερα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ισόβια ξανά στο Γιώργο Ρουπακιά

Ίδια παραμένει η ποινική μεταχείριση του καθ’ ομολογίαν δολοφόνου του Παύλου Φύσσα, Γιώργος Ρουπακιάς, ο οποίος καταδικάστηκε ομόφωνα σε ισόβια για τη δολοφονία και 10 χρόνια κάθειρξη για τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Οι υπόλοιποι πρώην βουλευτές έλαβαν όπως πρωτοδίκως, 5 έως 7 χρόνια κάθειρξη.

Αναλυτικά οι επιβληθείσες ποινές

Διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης:

Νίκος Μιχαλολιάκος: 13 χρόνια

Ηλίας Κασιδιάρης: 13 χρόνια

Γιάννης Λαγός: 13 χρόνια

Γιώργος Γερμενής: 13 χρόνια

Χρήστος Παππάς: 13 χρόνια

Ηλία Παναγιώταρος: 13 χρόνια

Αρτέμης Ματθαιόπουλος: 10 χρόνια

Πρώην βουλευτές για ένταξη στην εγκληματική οργάνωση:

Νίκος Μίχος: 5 έτη φυλάκιση

Ευστάθιος Μπούκουρας: 5 έτη φυλάκιση

Μιχάλης Αρβανίτης: 5 έτη φυλάκιση

Αντώνης Γρέγος: 5 φυλάκιση

Παναγιώτης Ηλιόπουλος: 7 έτη κάθειρξη

Ελένη Ζαρουλια: 5 κάθειρξη

Πολύβιος Ζησιμόπουλος: 6 κάθειρξη

Κώστας Μπαρμπαρούσης: 6 έτη κάθειρξης

Νίκος Κουζηλος: 7 κάθειρξη

Δημήτρης Κουκούτσης: 5 φυλάκιση

Χρυσοβαλάντης Αλεξοπουλος: 5 έτη φυλάκιση

Δολοφονία Φύσσα

Γ. Ρουπακιάς: Ισόβια και 10 έτη

Ι. Καζαντζόγλου: 10 έτη

Ι. Άγγος: 9 έτη

Α. Αναδιώτης: 7 ετη

Γ. Δήμου: 7 έτη

Ε. Καλαρίτης: 9 έτη

Ι. Β. Κομιανός: 9 έτη

Κ. Κορκοβίλης: 9 έτη

Α. Μιχάλαρος: 9 έτη

Γ. Πατέλης: 10 έτη

Γ. Σκάλκος: 7 έτη

Γ. Σταμπέλος: 9 έτη

Λ. Τσαλίκης: 9 έτη

Ν. Τσορβάς: 9 έτη

Υπόθεση Αιγύπτιων ψαράδων

Αν. Πανταζής: 10 έτη

Δ. Αγριογιάννης: 7 έτη

Μ. Ευγενικός: 6 έτη

Θ. Μαρίας: 6

Κ. Παπαδόπουλος: 7 έτη

Ένταξη σε εγκληματική