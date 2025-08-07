Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Υμηττός: Κολόνα «έσπασε» από τους ισχυρούς ανέμους και κινδυνεύει να πέσει – Έκλεισε η οδός Λεντάκη

Εξαιρετικά ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν στο Λεκανοπέδιο, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα
Η κολόνα που κινδυνεύει να πέσει στον Υμηττό
Η κολόνα που κινδυνεύει να πέσει στον Υμηττό

Εξαιτίας των ισχυρών ανέμων μια κολόνα ηλεκτροδότησης στον Υμηττό υπέστη σοβαρές ζημιές το πρωί της Πέμπτης (7.8.2025) και είναι έτοιμη να πέσει. 

Μάλιστα, λόγω αυξημένου κινδύνου πτώσης της κολόνας υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Α. Λεντάκη, στο σημείο όπου συναντά την οδό Ατταλείας, στον Υμηττό.

Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές.

 

Αστυνομικοί έχουν τοποθετήσει πολλές κορδέλες σε όλους τους δρόμους που περικλείουν το σημείο, ώστε να μην πλησιάσει ούτε πεζός ούτε όχημα.

Ελλάδα
