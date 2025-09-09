Ελλάδα

Υπάλληλος πιάστηκε να κλέβει το ταμείο εταιρείας – Πως δικαιολόγησε την πράξη του και τι καταγγέλλει

«Όλοι μας βρεθήκαμε σε αρκετά δύσκολη θέση ως οικογένεια, είναι δύσκολο να καταλάβεις τον τζίρο της καθημερινής δουλειάς» λένε οι ιδιοκτήτες της εταιρείας
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI

Κάμερα ασφαλείας «πρόδωσε» έναν υπάλληλο ο οποίος έκλεβε συστηματικά την εταιρεία που δούλευε, σύμφωνα με την καταγγελία με τον ίδιο να βγαίνει στην αντεπίθεση. 

Οι ιδιοκτήτες της εταιρείας έβλεπαν και ξαναέβλεπαν τον υπάλληλο και στενό συγγενή τους, να τους κλέβει και δεν πίστευαν στα μάτια τους.

Σηκώνεται από το γραφείο του και με κινήσεις που κινούν την περιέργεια βγάζει από το ντουλάπι και από μια τσάντα που είναι μέσα λεφτά και τα παίρνει.

Σε άλλο βίντεο βγάζει από ένα συρτάρι χρήματα, ένα τεράστιο ποσό και τα παίρνει, θα πει ο δικηγόρος της εταιρείας.

Ο ίδιος παραδέχεται τα πάντα, αλλά θα πει πως βρέθηκε σε ανάγκη.

«Εδώ και τριάντα χρόνια εργάζομαι ως υπάλληλος και φορτοεκφορτωτής στην εταιρεία. Σε αυτά τα τριάντα χρόνια που εργάζομαι στην εταιρεία ουδέποτε προκάλεσα το παραμικρό πρόβλημα, τουναντίον πάντοτε υπήρξα αφοσιωμένος στη δουλειά μου και έμπιστος.

Είμαι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών, το ένα είναι ένα κοριτσάκι ηλικίας δώδεκα ετών και το άλλο παιδί μου είναι αγόρι ηλικίας δεκατεσσάρων ετών. Ο γιος μου πάσχει από το σύνδρομο Duchenne, ανίατη αναπηρία με προοδευτική επιδείνωση, έχοντας προσδόκιμο ζωής τα 18 έτη», είπε.

Επικαλούμενος το προσωπικό του δράμα ο υπάλληλο επιχείρησε να δικαιολογήσει την πράξη του. Η εταιρεία από την άλλη διεκδικεί δικαστικά τα χρήματά της.

«Εγώ είμαι ο μόνος που εργάζεται στην οικογένεια μας προσπαθώντας να καλύψω τις βιοτικές της ανάγκες, αλλά και τις ιατρικές ανάγκες του μεγάλου μου γιου. Είναι προφανές ότι στην ανωτέρω πράξη μου οδηγήθηκα από έντονη ψυχολογική πίεση, απόγνωση, απελπισία και φόβο για την υγεία του παιδιού μου και όχι για να ζημιώσω οικονομικά την εγκαλούσα.

«Μεμονωμένα περιστατικά» 

Οι τρεις κλοπές που διέπραξα ήταν μεμονωμένα περιστατικά, κανένα εγκληματικό σχέδιο δεν είχα ούτε βιοποριζόμουν από αυτές. Έχω πραγματικά μετανιώσει και επιθυμώ να αποκαταστήσω οικονομικά την εγκαλούσα για τις τρεις πράξεις κλοπής που διέπραξα», είπε ο υπάλληλος.

Τα βίντεο αυτά έχουν προκαλέσει την οργή της επιχείρησης, που νιώθει πως προδόθηκε η εμπιστοσύνη τους. Εκτιμούν πως μέσα στα χρόνια έχουν υποστεί τεράστια οικονομική ζημιά.

Ο υπάλληλος το αρνείται πάντως: «Αναφορικά με τα χρήματα αυτά (250, 1580 και 600 ευρώ) τα αφαίρεσα υπό την ασφυκτική οικονομική αδυναμία να καλύψω τις άμεσες και διαρκείς ιατρικές ανάγκες του παιδιού μου, τις οποίες και πρέπει να αποπληρώνω.

Η εταιρεία όμως αποδεδειγμένα δεν μου κατέβαλε επί δύο έτη δεδουλευμένες αποδοχές καθώς και δώρα και επιδόματα τα οποία δικαιούμουν, ούτε ενάμιση μισθό που μου οφείλει, ενώ τους τελευταίους μήνες δεν κατεβλήθη το επίδομα αναπηρίας του παιδιού που μας χορηγούσε ο ΕΦΚΑ. Δεν είχα σκοπό να τα συμψηφίσω με τις οφειλές, θα τα επέστρεφα».

Η οικογενειακή πια υπόθεση πάντως φαίνεται να έχει βάθος, αφού νιώθουν από την εταιρεία πως ο υπάλληλος και συγγενής τους πλήγωσε.

«Δούλευε τα τελευταία 31 χρόνια στην εταιρεία πολύ στενός συγγενής, τυφλή εμπιστοσύνη του είχαμε.

Όλοι μας βρεθήκαμε σε αρκετά δύσκολη θέση ως οικογένεια, είναι δύσκολο να καταλάβεις τον τζίρο της καθημερινής δουλειάς.

Το απέδιδαν στην κακοδιαχείριση της αδερφής μου ότι αυτή τα έπαιρνε τα χρήματα και τα σπαταλούσε για τον εαυτό της», αναφέρει συγγενής των ιδιοκτητών.

Τον λόγο τώρα έχει η δικαιοσύνη.

