Υπό έλεγχο η Φωτιά στην Ηλεία – Επιχείρησαν εναέρια μέσα

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις συνδράμουν στο σημείο
Η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης 20.08.2025 στην Ηλεία φαίνεται να έχει περιοριστεί και πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο για να την ελέγχουν. 

Σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής η πυρκαγιά καίει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πηγάδι Όλγας Τραγανού.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση.

Στο σημείο έσπευσαν 41 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

 

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις έχει κάψει μια έκταση περίπου 20 στρεμμάτων.

