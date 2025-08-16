Υπό έλεγχο η φωτιά στην Λάρισα στο χωριό Χάλκη – Κανονικά η κυκλοφορία στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης

Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι, Σάββατο (16/8/2025), σε χωματερή κοντά στο χωριό Χάλκη του Δήμου Κιλελέρ στη Λάρισα, η οποία οριοθετήθηκε πρίν λίγο.

Η φωτιά ξέσπασε στη Λάρισα δίπλα στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να σπεύσουν στο σημείο 8 οχήματα της Πυροσβεστικής με 16 άντρες αλλά και η Τροχαία.

Οι Αρχές είχαν διακόψει την κυκλοφορία, με αποτέλεσμα να σχηματιστούν ουρές χιλιομέτρων, πριν από τα διόδια Μοσχοχωρίου, στο ρεύμα ανόδου προς Θεσσαλονίκη.

Η κυκλοφορία ξεκίνησε και πάλι κανονικά και οι ουρές αρχίζουν και μειώνονται.

Εκτροπές κυκλοφορίας των οχημάτων γίνονταν από την Αστυνομία και στους κόμβους Αγιάς, Πλατυκάμπου και Κιλελέρ. Η επιχείρηση της πυροσβεστικής συνεχίζεται, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται πλέον κανονικά.