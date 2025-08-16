Συμβαίνει τώρα:
Φωτιά στην Κορινθία ανάμεσα σε Άσσο και Λέχαιο
Ελλάδα

Υπό έλεγχο η φωτιά στην Λάρισα στο χωριό Χάλκη – Κανονικά η κυκλοφορία στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης

Στο σημείο βρίσκονται ομάδες της πυροσβεστικής και της τροχαίας
Η φωτιά στην Λάρισα
Η φωτιά στην Λάρισα / φωτό από onlarissa.gr

Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι, Σάββατο (16/8/2025), σε χωματερή κοντά στο χωριό Χάλκη του Δήμου Κιλελέρ στη Λάρισα, η οποία οριοθετήθηκε πρίν λίγο.

Η φωτιά ξέσπασε στη Λάρισα δίπλα στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να σπεύσουν στο σημείο 8 οχήματα της Πυροσβεστικής με 16 άντρες αλλά και η Τροχαία.

Οι Αρχές είχαν διακόψει την κυκλοφορία, με αποτέλεσμα να σχηματιστούν ουρές χιλιομέτρων, πριν από τα διόδια Μοσχοχωρίου, στο ρεύμα ανόδου προς Θεσσαλονίκη.

Η κυκλοφορία ξεκίνησε και πάλι κανονικά και οι ουρές αρχίζουν και μειώνονται.

Ουρές χιλιομέτρων στην Λάρισα
Ουρές χιλιομέτρων στην Λάρισα / φωτό από onlarissa.gr
Ουρές χιλιομέτρων στην Λάρισα
Ουρές χιλιομέτρων στην Λάρισα / φωτό από onlarissa.gr
Τα διόδια στο σημείο της φωτιάς
Τα διόδια στο σημείο της φωτιάς / φωτό από onlarissa.gr

Εκτροπές κυκλοφορίας των οχημάτων γίνονταν από την Αστυνομία και στους κόμβους Αγιάς, Πλατυκάμπου και Κιλελέρ. Η επιχείρηση της πυροσβεστικής συνεχίζεται, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται πλέον κανονικά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo